Два поворота руля, погубившие Латвию: Улдис Осис анализирует, где мы свернули не туда (2)

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 15:46

Мнения 2 комментариев

«В период с 2004 по 2007 год рост ВВП Латвии достиг пика – 12,2%. Однако это не был никакой «балтийский тигр», как его называли некоторые восторженные западные наблюдатели, , а рост, основанный на «стероидах», который был стимулирован раздутым пузырем на рынке недвижимости и потреблением кредитов, а не производством или структурными инвестициями, - пишет экономист Улдис Осис на портале Pietiek.com.

После вступления в ЕС в 2004 году политическое руководство Латвии фактически перешло на режим «автопилота». Достигнув главной цели – восстановления независимости и интеграции в западный мир, элита перешла к роли простых администраторов системы. Этот переход создал стратегический вакуум; местное руководство в значительной степени «комплектовалось» расцветшей евробюрократией, а в Брюсселе Латвию скорее считали послушным региональным офисом, а не суверенным партнером. Наша второсортная элита, чтобы избежать ответственности, освоила политику слабости, часто формулируя непопулярные или сложные решения как «требования Брюсселя».

Затем наступил предсказуемый крах 2008 года — падение ВВП на 22,5 % до сих пор остается одним из самых глубоких в современной истории. Однако это было еще не самое страшное. Настоящая беда заключалась в том, как Латвия выбиралась из кризиса. Посткризисная политика была сосредоточена на резком сокращении бюджетных расходов (на 9,5% от ВВП), или так называемой «консолидации бюджета». Хотя это и было необходимо, гораздо более важными были системные реформы — повышение производительности, стимулирование конкуренции, повышение эффективности государственного управления и т. п. Однако это был момент, когда бразды правления государством уже незаметно переняла местная евробюрократия. Именно с этого началась системная эрозия латвийской государственности, переход от суверенного архитектора, строящего свою страну, к статусу «филиала» Европейской комиссии в сочетании с катастрофическими неудачами Банка Латвии. Этот сдвиг фундаментально изменил социальную и политическую структуру государства.

О Банке Латвии. В то время как политики передали реальное управление страной Брюсселю, Банк Латвии под руководством Илмара Римшевича действовал как неуклонный реализатор катастрофической экономической модели, закрывая глаза на кредитный рост более 40% в год, несмотря на бесчисленные предупреждения о формировании пузыря.

Когда наступил кризис 2008 года, догматическая защита «твёрдого» лата со стороны банка стала го самой значительной ошибкой. Отказавшись от хотя бы частичной девальвации, как это сделали Польша и другие европейские страны, Банк Латвии переложил всю тяжесть кризиса на плечи населения, вынудив правительство провести «внутреннюю девальвацию». Эта политика защищала иностранные банки и местных олигархов, одновременно заставляя сократить на 30% зарплаты и пенсии в государственном секторе.

Синтез экономических и финансовых неудач привел к самому трагическому результату — уничтожению «активного среднего класса» общества. Эти люди - воплощение энергии и таланта нации - не стали ждать, пока «брюссельский филиал» исправит систему, чего он на самом деле и не собирался делать; эти люди эмигрировали. В период с 2000 по 2020 год более 250 000 активных граждан уехали, оставив после себя социально инертное и политически подавленное общество.

Когда наиболее активные жители уезжают, коллективный «уровень энергии» оставшихся жителей падает, вызывая социальную инерцию. В политической науке граждане могут реагировать на плохое управление, используя «голос» (протест/реформа) или «уход» (эмиграция). Латвия выбрала «уход». Это снизило давление на политическую элиту, фактически изменившуюся, поскольку самые её громкие критики просто переехали в Дублин, Лондон или Осло.

Уехавшие люди были в основном теми, кто имел высокую горизонтальную мобильность: молодые специалисты, квалифицированные ремесленники и начинающие предприниматели. Эта демографическая группа обычно является «двигателем» гражданского общества страны. Именно они создают малые предприятия, требуют прозрачности от правительства и местных органов власти и формируют стабильную налоговую базу для образования и здравоохранения. Вместо сильной, независимой гражданской общины социальная структура склонилась в сторону тех, кто зависит от государства (государственные служащие и пенсионеры), и небольшой, состоятельной элиты. Поэтому Латвия и сегодня продолжает хронически бороться с нехваткой рабочей силы и низкой производительностью.

Для тех, кто остался, цинизм и апатия стали защитным механизмом, который сегодня проявляется в социальных сетях. Это объясняет, почему активность избирателей постоянно снижается и почему популистские обещания «быстрых решений» так хорошо работают в опросах — люди слишком устали от партийных разборок и просто не реагируют на редкие идеи сложных долгосрочных структурных реформ.

Последствия таковы: государство (пока) стабильно в финансовом плане, но демографически разрушено; им управляет серая каста чиновников, которая отличается послушным выполнением мандатов ЕС, но не способна вдохновить уставшую, инертную массу населения.

Мы же все это ясно видим: активность избирателей резко упала с 71,5% в 2002 году до прогнозируемого минимального уровня в 2026 году, когда почти 48% избирателей либо не определились, либо не планируют участвовать в выборах.

Политические партии также успешно адаптировались к этой ситуации, поставив в приоритет пенсии и социальные пособия, а не инновации и расходы на образование. В предвыборной картине 2026 года мы по-прежнему видим ту же слабую и некомпетентную политическую элиту. Ее оставшаяся избирательная база также боится перемен, предпочитая статус-кво, стагнацию или разноцветные социальные конструкции, а не риск реформ.

Действительно ли все так безнадежно? Нет, на самом деле есть много возможностей. Сейчас рассмотрим одну из них — реэмиграцию.

Впервые с начала 2000-х годов Латвия приближается к положительному миграционному балансу в отношении своих граждан. В 2024 году вернулись около 9973 латвийских граждан, что примерно соответствует 9621 выехавшим. Ожидается, что эта тенденция продолжит стабилизироваться в 2026 году, поскольку рост заработной платы в Латвии, который в 2026 году прогнозируется на уровне 5%, продолжит сокращать разрыв с Западной Европой.

Примерно 79% возвратившихся находятся в трудоспособном возрасте (15–64 года). Эти люди часто возвращаются с более высокой квалификацией, международным опытом и хотя бы небольшим накопленным капиталом, потенциально оживляя «опустошенный» средний класс. Однако давайте будем реалистами — реэмиграция, взятая отдельно, не сможет оказать ощутимое влияние на социальную структуру и экономический потенциал Латвии в течение многих лет, если она не «синтезируется» с другими активирующими факторами. Но об этом в другой раз».

 

