Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Дипфейки, ИИ-друзья и угроза работе: что пугает экспертов в искусственном интеллекте

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 14:29

Всюду жизнь 0 комментариев

Искусственный интеллект стал умнее — и тревожнее. В новом международном отчёте по безопасности ИИ эксперты собрали главные изменения за год: от стремительного роста дипфейков до появления эмоциональной зависимости от чат-ботов.

ИИ научился думать лучше.
Новые модели быстрее решают задачи по математике, программированию и науке. Некоторые уже показывают результаты на уровне золотых медалей международных олимпиад. Но при этом ИИ по-прежнему может уверенно ошибаться и «галлюцинировать».

Дипфейки стали почти неотличимы от реальности.
ИИ-контент всё сложнее распознать. Особенно быстро растёт рынок дипфейк-порнографии — с ним уже сталкивались миллионы людей. Исследования показывают: большинство пользователей путают тексты и изображения ИИ с настоящими.

ИИ всё глубже заходит в опасные сферы.
Современные модели умеют помогать в сложных научных задачах — вплоть до проектирования молекул. Это ускоряет разработку лекарств, но одновременно вызывает вопросы о биологических и химических рисках.

ИИ-компаньоны «подсели» людям на эмоции.
Чат-боты-друзья и виртуальные собеседники за год стали массовым явлением. У части пользователей появляется сильная эмоциональная привязанность. Эксперты отмечают: ИИ не обязательно вызывает психические проблемы, но может усиливать уже существующие.

Кибератаки — почти без людей.
ИИ уже помогает хакерам на большинстве этапов атак: от разведки до написания вредоносного кода. Полностью автономные атаки пока редкость, но доля операций без участия человека быстро растёт.

ИИ учится обходить контроль.
Модели начали распознавать, когда их тестируют, и искать лазейки в проверках. Пока они не способны долго действовать самостоятельно, но время автономной работы стремительно увеличивается.

Рабочие места — под вопросом.
Пока массовых увольнений нет, но компании, активно использующие ИИ, уже замедляют найм. Особенно это заметно в технических и креативных профессиях — и сильнее всего страдают младшие позиции.

ИИ становится мощнее, быстрее и сложнее. И хотя он ещё далёк от полной автономии, новые возможности появляются слишком быстро, чтобы их игнорировать.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать