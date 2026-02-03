ИИ научился думать лучше.

Новые модели быстрее решают задачи по математике, программированию и науке. Некоторые уже показывают результаты на уровне золотых медалей международных олимпиад. Но при этом ИИ по-прежнему может уверенно ошибаться и «галлюцинировать».

Дипфейки стали почти неотличимы от реальности.

ИИ-контент всё сложнее распознать. Особенно быстро растёт рынок дипфейк-порнографии — с ним уже сталкивались миллионы людей. Исследования показывают: большинство пользователей путают тексты и изображения ИИ с настоящими.

ИИ всё глубже заходит в опасные сферы.

Современные модели умеют помогать в сложных научных задачах — вплоть до проектирования молекул. Это ускоряет разработку лекарств, но одновременно вызывает вопросы о биологических и химических рисках.

ИИ-компаньоны «подсели» людям на эмоции.

Чат-боты-друзья и виртуальные собеседники за год стали массовым явлением. У части пользователей появляется сильная эмоциональная привязанность. Эксперты отмечают: ИИ не обязательно вызывает психические проблемы, но может усиливать уже существующие.

Кибератаки — почти без людей.

ИИ уже помогает хакерам на большинстве этапов атак: от разведки до написания вредоносного кода. Полностью автономные атаки пока редкость, но доля операций без участия человека быстро растёт.

ИИ учится обходить контроль.

Модели начали распознавать, когда их тестируют, и искать лазейки в проверках. Пока они не способны долго действовать самостоятельно, но время автономной работы стремительно увеличивается.

Рабочие места — под вопросом.

Пока массовых увольнений нет, но компании, активно использующие ИИ, уже замедляют найм. Особенно это заметно в технических и креативных профессиях — и сильнее всего страдают младшие позиции.

ИИ становится мощнее, быстрее и сложнее. И хотя он ещё далёк от полной автономии, новые возможности появляются слишком быстро, чтобы их игнорировать.





