Передвижение по льду Даугавы под мостами запрещено: штраф 100 евро

Наблюдения муниципальной полиции показывают, что жители часто передвигаются по льду большими группами, что значительно увеличивает риск того, что лед может не выдержать нагрузку и прорваться.

"Мы призываем жителей соблюдать требования безопасности и выбирать для отдыха на льду только разрешенные места, которые удобно посмотреть на специально созданной карте ледовых зон: https://rpp.riga.lv/ledus-karte/", - отмечает полиция.

За нахождение на льду в период запрета может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 100 евро.