Самый дорогой январь: цены на электричество взлетели до небес!

Подобное стремительное подорожание в начале года ранее отмечалось лишь во время энергетического кризиса 2022 года, когда средняя январская цена достигала 14,4 цента за киловатт-час.

Холодная погода спровоцировала заметное увеличение потребления электроэнергии в Латвии — примерно на 20% по сравнению с декабрем. В результате нагрузка на энергосистему значительно возросла: доступная ветровая генерация оказалась недостаточной для покрытия спроса, выработка на гидроэлектростанциях существенно снизилась, а вклад солнечной энергетики был минимальным. Схожая ситуация сложилась и в других странах Балтии и Скандинавии, что также привело к удорожанию импортируемой электроэнергии.

Слабые ветры в регионе сократили объемы выработки ветроэнергии, а в отдельных случаях сильные морозы приводили к обледенению турбин. Из-за этого даже при формально благоприятных погодных условиях станции не могли работать на полной мощности. На этом фоне сохранялись высокие цены на импорт из Северной Европы, где также ощущался дефицит генерации, особенно в Финляндии.

Прогнозы указывают на сохранение холодной погоды в Балтийском регионе, что будет поддерживать высокий уровень спроса на электроэнергию. Цены по-прежнему во многом зависят от погодных факторов и от того, какие, более дорогие, источники генерации задействуются. До повышения среднесуточных температур ожидается, что электростанции, использующие ископаемое топливо, будут играть более заметную роль, чем ветропарки, что сохранит давление на цены.