Коррупция в больницах: задержаны семь человек. Первые подробности дела

3 февраля, 2026 16:08

В рамках уголовных процессов по фактам возможных незаконных действий в Лиепайской региональной больнице и Огреской районной больнице задержаны семь должностных лиц.

Антикоррупционные органы подозревают, что государственные должностные лица Лиепайской региональной больницы и Огреской районной больницы могли вступить в сговор как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров, обеспечив победу этих компаний в ряде публичных закупок, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Бюро, реагируя на информацию, появившуюся в публичном пространстве, подтвердило агентству LETA, что сегодня проводит процессуальные действия в обеих больницах, а также более чем в 20 других объектах.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностные лица обеих больниц, возможно, договорились как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров о победе этих предприятий в нескольких публичных закупках.

Процессуальные действия осуществляются в рамках двух уголовных процессов, начатых Европейской прокуратурой (EPPO) и в соответствии с компетенцией переданных KNAB, а также в одном уголовном процессе, начатом самим KNAB.

В рамках уголовных процессов задержаны семь человек.

В настоящее время расследование KNAB находится в наиболее активной фазе, и раскрытие более подробной информации может нанести ущерб сбору и закреплению доказательств.

KNAB проинформирует общественность о ходе уголовных процессов, в том числе о количестве вовлечённых лиц и расследуемых преступлениях, после принятия процессуальных решений и получения достаточного объёма доказательств.

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, представляющий держателя капитальных долей больницы, подтвердил агентству LETA, что в Лиепайской больнице сотрудники KNAB проводят процессуальные действия. В связи с тем, что члены правления больницы подписали обязательства о неразглашении информации, более подробные сведения предоставляться не будут, сообщил Фрицбергс.

Связаться с председателем правления «Огреской районной больницы» Даинисом Шировсом (Национальное объединение) агентству LETA пока не удалось, так как его телефон отключён.

EPPO является органом прокуратуры Европейского союза. Он отвечает за расследование, уголовное преследование и передачу в суд дел о преступлениях против финансовых интересов ЕС. К таким преступлениям относятся, в частности, различные виды мошенничества, легализация доходов, полученных преступным путём, коррупция и другие преступления.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

