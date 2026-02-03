Коррупция в больницах: задержаны семь человек. Первые подробности дела

Антикоррупционные органы подозревают, что государственные должностные лица Лиепайской региональной больницы и Огреской районной больницы могли вступить в сговор как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров, обеспечив победу этих компаний в ряде публичных закупок, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Бюро, реагируя на информацию, появившуюся в публичном пространстве, подтвердило агентству LETA, что сегодня проводит процессуальные действия в обеих больницах, а также более чем в 20 других объектах.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностные лица обеих больниц, возможно, договорились как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров о победе этих предприятий в нескольких публичных закупках.

Процессуальные действия осуществляются в рамках двух уголовных процессов, начатых Европейской прокуратурой (EPPO) и в соответствии с компетенцией переданных KNAB, а также в одном уголовном процессе, начатом самим KNAB.

В рамках уголовных процессов задержаны семь человек.

В настоящее время расследование KNAB находится в наиболее активной фазе, и раскрытие более подробной информации может нанести ущерб сбору и закреплению доказательств.

KNAB проинформирует общественность о ходе уголовных процессов, в том числе о количестве вовлечённых лиц и расследуемых преступлениях, после принятия процессуальных решений и получения достаточного объёма доказательств.

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, представляющий держателя капитальных долей больницы, подтвердил агентству LETA, что в Лиепайской больнице сотрудники KNAB проводят процессуальные действия. В связи с тем, что члены правления больницы подписали обязательства о неразглашении информации, более подробные сведения предоставляться не будут, сообщил Фрицбергс.

Связаться с председателем правления «Огреской районной больницы» Даинисом Шировсом (Национальное объединение) агентству LETA пока не удалось, так как его телефон отключён.

EPPO является органом прокуратуры Европейского союза. Он отвечает за расследование, уголовное преследование и передачу в суд дел о преступлениях против финансовых интересов ЕС. К таким преступлениям относятся, в частности, различные виды мошенничества, легализация доходов, полученных преступным путём, коррупция и другие преступления.