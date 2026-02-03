В Резекне отец убил маленького сына и покончил с собой: версия полиции

Полиция в рамках уголовного процесса расследует обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, в ходе которых будут установлены причины смерти мужчины и ребенка. Первоначальная информация не свидетельствует о причастности к преступлению других лиц.

Рукс сообщил, что трагедия в Резекне произошла в разведенной семье, которая ранее не попадала в поле зрения ответственных служб.

В тот день ребенок был оставлен под присмотром отца, а его мать находилась на работе. В ходе расследования проверяется версия о том, что отец лишил жизни ребенка, а затем покончил с собой. В рамках расследования полиция намерена тщательно изучить, почему ситуация дошла до трагического исхода, сказал начальник Госполиции.