Причина: российский паспорт. Больница уволила сразу 50 работников (3)

3 февраля, 2026 09:37

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" («Даугавпилсская региональная больница») в последний рабочий день января уволило почти 50 сотрудников — граждан России и Белоруссии, подтвердили в медицинском учреждении.

В больнице пояснили, что прекращение трудовых отношений напрямую связано с требованиями Закона о национальной безопасности, который регулирует защиту критической инфраструктуры. Согласно этим нормам, граждане России и Белоруссии не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C, а также на критически важной инфраструктуре европейского значения, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования такой инфраструктуры. Исключения возможны лишь в отдельных случаях — при наличии специального разрешения органов государственной безопасности.

«Даугавпилсская региональная больница» относится к объектам критической инфраструктуры, в связи с чем учреждение обязано обеспечивать соблюдение требований нормативных актов в сфере национальной безопасности.

С учётом указанных ограничений трудовые отношения были прекращены с 49 работниками. Увольнение произведено на основании пятой части статьи 115 Закона о труде, которая обязывает работодателя немедленно расторгнуть трудовой договор, если трудоустройство работника запрещено законом и невозможно, с его согласия, предложить ему другую подходящую работу.

Среди уволенных — 29 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, из них 11 — пенсионного возраста. Также работу потеряли 20 работников хозяйственной службы, трое из которых находятся в пенсионном возрасте.

Дополнительно в Службу государственной безопасности направлен запрос о повторной оценке в отношении семи медицинских работников.

«„Даугавпилсская региональная больница“ действует в соответствии с действующими нормативными актами и в тесном сотрудничестве с ответственными государственными учреждениями. Одновременно принимаются необходимые организационные меры для обеспечения непрерывного оказания медицинской помощи пациентам и стабильной работы учреждения», — прокомментировала представитель больницы Юлия Касецка.

Для замещения освободившихся рабочих мест планируется объявить вакансии.

Согласно данным Firmas.lv, в больнице работают около 1700 сотрудников. Оборот медицинского учреждения в 2024 году составил 54 230 077 евро, прибыль — 197 332 евро.

Комментарии (3)
Комментарии (3)

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (3)

3 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (3)

3 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (3)

3 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (3)

3 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (3)

3 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (3)

3 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (3)

3 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

