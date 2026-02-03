В больнице пояснили, что прекращение трудовых отношений напрямую связано с требованиями Закона о национальной безопасности, который регулирует защиту критической инфраструктуры. Согласно этим нормам, граждане России и Белоруссии не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C, а также на критически важной инфраструктуре европейского значения, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования такой инфраструктуры. Исключения возможны лишь в отдельных случаях — при наличии специального разрешения органов государственной безопасности.

«Даугавпилсская региональная больница» относится к объектам критической инфраструктуры, в связи с чем учреждение обязано обеспечивать соблюдение требований нормативных актов в сфере национальной безопасности.

С учётом указанных ограничений трудовые отношения были прекращены с 49 работниками. Увольнение произведено на основании пятой части статьи 115 Закона о труде, которая обязывает работодателя немедленно расторгнуть трудовой договор, если трудоустройство работника запрещено законом и невозможно, с его согласия, предложить ему другую подходящую работу.

Среди уволенных — 29 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, из них 11 — пенсионного возраста. Также работу потеряли 20 работников хозяйственной службы, трое из которых находятся в пенсионном возрасте.

Дополнительно в Службу государственной безопасности направлен запрос о повторной оценке в отношении семи медицинских работников.

«„Даугавпилсская региональная больница“ действует в соответствии с действующими нормативными актами и в тесном сотрудничестве с ответственными государственными учреждениями. Одновременно принимаются необходимые организационные меры для обеспечения непрерывного оказания медицинской помощи пациентам и стабильной работы учреждения», — прокомментировала представитель больницы Юлия Касецка.

Для замещения освободившихся рабочих мест планируется объявить вакансии.

Согласно данным Firmas.lv, в больнице работают около 1700 сотрудников. Оборот медицинского учреждения в 2024 году составил 54 230 077 евро, прибыль — 197 332 евро.