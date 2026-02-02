Русскоязычные дети стали чаще говорить на госязыке вне школы: но не все

Большинство учеников, для которых латышский не является родным, признают его практическую пользу: 88% считают, что знания языка помогают им в жизни вне школы. Латышский всё чаще используется в интернете, в общении с друзьями, на кружках и в спортивных секциях. Тем не менее в повседневном школьном общении, особенно в групповых заданиях, ученики русскоязычных школ нередко продолжают переходить на русский язык.

Согласно опросу, лишь 16% школьников во время парной или групповой работы общаются преимущественно на латышском, тогда как 41% выбирают русский язык и ещё столько же — смешивают оба языка. В семьях ситуация также остаётся сложной: более половины учеников отметили, что дома латышский язык используется редко или не используется вовсе.

Кроме того, опрос показал, что 74% учащихся русскоязычных школ полностью или в основном понимают учебный материал на латышском языке, и с возрастом уверенность в своих языковых навыках растёт. В качестве ключевого фактора успешного освоения языка школьники чаще всего называют объяснения учителей, а также использование цифровых учебных ресурсов на латышском, включая онлайн-платформы и инструменты искусственного интеллекта. При этом часть родителей по-прежнему ограничивается помощью с переводами и подготовкой к контрольным работам, тогда как около трети семей полностью полагаются на школу, что, по оценке специалистов, усложняет формирование устойчивой латышской языковой среды вне учебных занятий.

Опрос проводился на фоне завершающего этапа перехода школ нацменьшинств на обучение только на латышском языке. В надзорных структурах подчёркивают, что для успешного освоения языка недостаточно лишь уроков — решающую роль играет латышская языковая среда в школе и за её пределами, включая общение между учениками, педагогами и родителями.