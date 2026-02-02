Сегодня ночью Латвию накрыли рекордные морозы: где и сколько?

Самая низкая температура воздуха ночью была -31,7 градуса в Стальгене, где находится наблюдательная станция "Елгава". Предыдущий самый сильный мороз, зафиксированный в Латвии 2 февраля, был -30,8 градуса в 2012 году в Зосены.

Следует отметить, что рекорды холода 2 февраля "скромнее", чем в другие даты в начале месяца. Для сравнения, рекорд Латвии для 1 февраля составляет -41,1 градуса, а рекорд для 8 февраля и всего года -43,2 градуса, оба рекорда были установлены в Даугавпилсе в 1956 году.

Местный температурный рекорд был побит в понедельник не только в Елгаве, но и на станциях в Бауске, Дагде, Даугавпилсе, Добеле, Лиепае, Мерсрагсе, Павилосте, Руцаве, Салдусе, Скривери и Стенде.

Это первые температурные рекорды, побитые в Латвии в этом году, и первые рекорды холода с августа прошлого года.

В 8 часов утра температура воздуха составляла в сети наблюдений от -8,4 градуса в Даугавгриве и -10 градусов в Колке до -27,5 градуса в Даугавпилсе и -29,5 градуса в Стальгене.

По данным "Latvijas Valsts ceļ", самая низкая температура ночью и утром составила -28...-29 градусов во многих районах западной и центральной части страны, а также в Цесисе и Екабпилсе.

На востоке страны утро в среднем теплее, чем на западе и в центральной части Латвии, так как дует слабый или умеренный северо-западный ветер, а небо местами облачное. В Литве же мороз местами достиг -34 градусов.

Ранним утром в Рижском аэропорту было -26 градусов, тем самым побит рекорд, установленный 2 февраля 2012 года, когда было -23,8 градуса.

Самая высокая температура воздуха в Европе 1 февраля была +20 градусов в Испании и Греции, +22 градуса на Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на понедельник составила -34 градуса в Литве и Финляндии и -39 градусов на севере России.