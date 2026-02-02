Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Сегодня ночью Латвию накрыли рекордные морозы: где и сколько?

© LETA 2 февраля, 2026 14:19

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на понедельник и утром на 12 наблюдательных станциях и в Рижском аэропорту побит рекорд холода 2 февраля, в том числе национальный рекорд, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVGMC).

Самая низкая температура воздуха ночью была -31,7 градуса в Стальгене, где находится наблюдательная станция "Елгава". Предыдущий самый сильный мороз, зафиксированный в Латвии 2 февраля, был -30,8 градуса в 2012 году в Зосены.

Следует отметить, что рекорды холода 2 февраля "скромнее", чем в другие даты в начале месяца. Для сравнения, рекорд Латвии для 1 февраля составляет -41,1 градуса, а рекорд для 8 февраля и всего года -43,2 градуса, оба рекорда были установлены в Даугавпилсе в 1956 году.

Местный температурный рекорд был побит в понедельник не только в Елгаве, но и на станциях в Бауске, Дагде, Даугавпилсе, Добеле, Лиепае, Мерсрагсе, Павилосте, Руцаве, Салдусе, Скривери и Стенде.

Это первые температурные рекорды, побитые в Латвии в этом году, и первые рекорды холода с августа прошлого года.

В 8 часов утра температура воздуха составляла в сети наблюдений от -8,4 градуса в Даугавгриве и -10 градусов в Колке до -27,5 градуса в Даугавпилсе и -29,5 градуса в Стальгене.

По данным "Latvijas Valsts ceļ", самая низкая температура ночью и утром составила -28...-29 градусов во многих районах западной и центральной части страны, а также в Цесисе и Екабпилсе.

На востоке страны утро в среднем теплее, чем на западе и в центральной части Латвии, так как дует слабый или умеренный северо-западный ветер, а небо местами облачное. В Литве же мороз местами достиг -34 градусов.

Ранним утром в Рижском аэропорту было -26 градусов, тем самым побит рекорд, установленный 2 февраля 2012 года, когда было -23,8 градуса.

Самая высокая температура воздуха в Европе 1 февраля была +20 градусов в Испании и Греции, +22 градуса на Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на понедельник составила -34 градуса в Литве и Финляндии и -39 градусов на севере России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать