- Как это возможно представить - закрыть архив и не выделить ему денег? Архив - это ведь что-то неважное, да? Видать, многие хотят, чтобы кое-что оттуда исчезло, поэтому и денег не выделяют - пусть всё сгниёт.

- "Единство" у власти 17 лет и полностью провалилось.

- В результате такой преступной бездеятельности не наносится необратимый вред собраниям архива? Какое ещё "не хватает средств" - возьмите средства из премий чиновникам!

- В Латвии что-нибудь есть, чего не постиг "основательный кризис"?

- В Латвии зима в первый раз. Никто уже не знает, что делать. Надо искать пособия и помощь, как топить и заплатить за растопленное. В какие времена мы вляпались? Как это вообще возможно?

- Длившееся десятилетия неумелое руководство довело архив до этого. Достаточно сравнить с электронным каталогом эстонского архива, чтобы это понять.

- А разве никто не содержал здание, если годами "не замечал" не приведённой в порядок системы? Хозяева, знаете ли!

- Я не понимаю... А разве нельзя этот архив компьютеризировать? Кому уже нужны эти полки и коробки? XXI век на дворе!

- Агнесе Лаце, вы разве не должны решать этот вопрос?

- Как может не хватить 22 миллионов на утепление двух зданий? Может быть, тогда надо делать что-то со смыслом, а не включать всё подряд и потом ничего не делать, чтобы привести в порядок теплосеть?! Надо литовцев попросить, приедут и мимо картеля дадут адекватное предложение, ещё и сэкономят.

- Невозможно читать "Твиттер" про Латвию. Куда ни глянь, всюду ужас, и в окружающей реальности, и в только что принятых законах. Мы для этого не выбирали Эдгара Ринкевича! Как и многие трамписты теперь говорят то же самое о Трампе.

- Годами не ремонтировали - думали, что всё будет вечным...

- 257 миллионов на премии министерствам в прошлом году хватило? Это государство ещё способно выполнять какую-то из своих функций или уже нет?

- Но ведь сейчас глобальное потепление!