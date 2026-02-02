Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Куда ни глянь, всюду ужас»: Государственному архиву грозит закрытие (3)

2 февраля, 2026 08:28

Фото Wikimapia

"Основательный кризис постиг национальный архив Латвии. Устаревшая система теплоснабжения не в состоянии согреть помещения Государственного архива в Риге, на ул. Безделигу. В помещениях, где обслуживают клиентов, всего 16 градусов, в хранилищах ещё меньше. Госучреждению не хватает денег на ремонт. Если помещения не удастся согреть, возможно, архив придётся закрыть", - сообщает ЛТВ.

Эту публикацию активно обсуждают на платформе "Х", причём большинство комментаторов шокированы таким отношением к государственному учреждению.

- Как это возможно представить - закрыть архив и не выделить ему денег? Архив - это ведь что-то неважное, да? Видать, многие хотят, чтобы кое-что оттуда исчезло, поэтому и денег не выделяют - пусть всё сгниёт.

- "Единство" у власти 17 лет и полностью провалилось.

- В результате такой преступной бездеятельности не наносится необратимый вред собраниям архива? Какое ещё "не хватает средств" - возьмите средства из премий чиновникам!

- В Латвии что-нибудь есть, чего не постиг "основательный кризис"?

- В Латвии зима в первый раз. Никто уже не знает, что делать. Надо искать пособия и помощь, как топить и заплатить за растопленное. В какие времена мы вляпались? Как это вообще возможно?

- Длившееся десятилетия неумелое руководство довело архив до этого. Достаточно сравнить с электронным каталогом эстонского архива, чтобы это понять.

- А разве никто не содержал здание, если годами "не замечал" не приведённой в порядок системы? Хозяева, знаете ли!

- Я не понимаю... А разве нельзя этот архив компьютеризировать? Кому уже нужны эти полки и коробки? XXI век на дворе!

- Агнесе Лаце, вы разве не должны решать этот вопрос?

- Как может не хватить 22 миллионов на утепление двух зданий? Может быть, тогда надо делать что-то со смыслом, а не включать всё подряд и потом ничего не делать, чтобы привести в порядок теплосеть?! Надо литовцев попросить, приедут и мимо картеля дадут адекватное предложение, ещё и сэкономят.

- Невозможно читать "Твиттер" про Латвию. Куда ни глянь, всюду ужас, и в окружающей реальности, и в только что принятых законах. Мы для этого не выбирали Эдгара Ринкевича! Как и многие трамписты теперь говорят то же самое о Трампе.

- Годами не ремонтировали - думали, что всё будет вечным...

- 257 миллионов на премии министерствам в прошлом году хватило? Это государство ещё способно выполнять какую-то из своих функций или уже нет?

- Но ведь сейчас глобальное потепление!

 

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

