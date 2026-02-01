Эпштейн мог побывать в Латвии? В материалах дела фигурируют Рига, Юрмала и экс-премьер; кто он?

Предположительно, это электронное письмо было отправлено в 2001 году. Андрис Берзиньш, бывший на тот момент премьер-министром, в беседе с TV3 Ziņas заявил, что никаких контактов ни с Эпштейном, ни с Максвелл у него не было.

Переписка по электронной почте, гостиничные реквизиты и другие документы не только показывают, что у Эпштейна был интерес к вербовке потенциальных жертв в нашей стране, но и на то, что он мог побывать в Латвии лично. Среди материалов дела имеются и фотографии паспортов жительниц Латвии.

В опубликованных в пятницу Минюстом США файлах Эпштейна Латвия упоминается более 500 раз, а Рига - более 800. Часть электронных писем, где фигурирует Латвия и Рига, отправил ассистент Эпштейна Лесли Гроф, они адресованы сотруднице Эпштейна Белле Клейн. В этой переписке говорится о планируемых авиаперелётах из Москвы, Барселоны, Парижа, Лондона, Хельсинки и Амстердама в Ригу. На чьё имя покупались билеты и бронировались гостиницы, непонятно.

Несколько электронных писем подписано "Джеффри Э.", ещё в одном документе опубликована анонимная переписка, в которой запрашивается утверждённый "Дж. Э." бюджет для гостиничного номера.

Ещё в одном электронном письме, предположительно, адресованном Эпштейну, выразительно описаны женщины в Риге:

"Рига очаровательна, почти у каждой девушки здесь отличное тело. Я здесь хорошо провожу время, побывал в Юрмале [..]. Марта мне и своей подруге дала "бентли" с водителем на весь день. Законтачил примерно с дюжиной фантастических девушек, некоторых мы пригласили на ланч, других на кофе, будет трудно за всеми уследить! Тебе стоило бы побывать здесь! Почти у каждой здешней девушки голубые или зелёные глаза, очень много блондинок. Мне пока здесь очень нравится! Не знаю, смогу ли уехать в Эстонию, думаю просто остаться здесь ещё на пару недель. Дам знать, как всё развивается", - говорится в письме.

Есть и файлы с упоминанием полётов в Вильнюс и Таллин. Кроме того, в документах фигурируют две фотографии, на которых запечатлён выданный в Латвии паспорт. Подлинность документа tv3.lv проверить не может. Ещё есть электронное письмо, связанное с организацией доставки посылки службой Fed Ex куда-то в Плявниеки.

Как сообщалось, в опубликованных в пятницу новейших материалах дела Эпштейна фигурируют помимо прочего нынешний президент США Доналд Трамп, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, британский миллиардер Ричард Бренсон и бывший британский принц Эндрю.

Никто из них не обвиняется в нарушениях закона в рамках этого дела.

В материалах был и список утверждений о сексуальных домогательствах, связанных с Трампом, составленный ФБР. Многие утверждения поступили от анонимных личностей по телефону, в них имеются непроверенные заявления.

Утверждения, часть из которых представляют собой пересказ с чужих слов, были отправлены Национальному центру связанных с угрозами операций ФБР, который получает информацию по телефону и в электронном виде.

В документе говорится, что следователи предприняли дополнительные меры в связи с некоторыми донесениями. Часть из них признана недостоверными. Трамп долгое время отрицал любые нарушения в связи с делом Эпштейна.

Среди документов имеется электронное письмо, в котором Эпштейн утверждает, что у Гейтса были внебрачные связи. Фонд Гейтса в заявлении, опубликованном в газете New York Times, отрицает наличие таковых.

Новые документы свидетельствуют о дружбе между Эпштейном и Бренсоном. 11 сентября 2013 года, в частности, Бренсон писал Эпштейну: "В любое время, когда будете в этих краях, охотно вас увижу. Если только привезёте свой гарем!".

Есть в файлах и переписка Эпштейна с Илоном Маском. В ноябре 2012 года Эпштейн задавал Маску в электронном письме вопрос, "сколько вас будет, чтобы лететь на остров на вертолёте". Тот ответил: "Наверное, только Талула и я. В какой день/вечер будет самая дикая вечеринка у тебя на острове?".

Маск написал на платформе "Х", что он "хорошо осознал, что некоторые эмейлы в переписке с [Эпштейном] могут быть неверно истолкованы и использованы для очернения моего имени".

"Меня это не волнует, но меня заботит то, чтобы мы хотя бы попытались привлечь к ответственности тех, кто вместе с Эпштейном совершал тяжкие преступления, особенно это касается мерзкого использования несовершеннолетних девочек", - заявляет Маск.

Лишённый титула бывший британский принц Эндрю приглашал Эпштейна к себе в Букингемский дворец в сентябре 2010 года, когда финансист был в Лондоне.

В переписке Эндрю предлагает Эпштейну поужинать в Букингемском дворце. Согласно документам, Эндрю высказал это предложение после того, как за месяц до этого Эпштейн предлагал познакомить его с 26-летней русской. Впрочем, в файлах нет никаких указаний на то, что эта встреча состоялась.