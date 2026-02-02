Во Франции в этом году не будут набирать преподавателей русского языка: ему – конец?

Впервые за 50 лет в этом году во Франции не будет открыто ни одной вакансии преподавателя русского языка в средней школе. Правительство решило не включать этот предмет ни в один конкурс, будь то CAPES (национальный экзамен для набора учителей в среднее звено) или более престижный agrégation, ни в государственных, ни в частных школах.

В открытом письме президенту Эммануэлю Макрону и министерствам образования и иностранных дел Французская ассоциация русистов (AFR) выражает сожаление по поводу этой "беспрецедентной" ситуации, которая противоречит "сильной традиции преподавания русского языка" от коллежа (дети с 11 лет) до вуза.

Однако за последние несколько десятилетий изучение русского язык уже переживает спад. Если в средней школе пик охвата русским языком пришелся на 1970-е годы, то после распада СССР этот предмет находится в упадке.

Тем не менее, русский язык остается самым распространенным языком, не входящим в ЕС, в системе общего среднего образования Европейского союза: в 2023 году около 2,7% учащихся изучали его в качестве иностранного языка, опережая китайский, японский и арабский. Однако такое относительное присутствие объясняется значительными географическими различиями: в восточной части ЕС гораздо больше учеников и часов преподавания.

Франция, с другой стороны, занимает лишь незначительное место в этой статистике: на начало 2024 учебного года русский язык в средней школе изучали всего 10 000 учащихся – в коллежах, лицеях и подготовительных классах высших учебных заведений, включая государственные и частные.

По данным AFR, количество новых преподавательских должностей, которое в первые годы полномасштабной войны в Украине колебалось между 7 и 9, в период с 2025 по 2026 год сократится с 2 до 0.

По мнению AFR, в связи с "задачами и проблемами в текущей международной ситуации" Франция нуждается" как никогда" в "подготовке своих специалистов, знающих русский язык и Россию, чтобы подходить к этой стране с профессионализмом, рациональностью и объективностью", говорится в письме от 8 декабря прошлого года.

Французская ассоциация русистов, многие члены которой являются выходцами из Украины, также рассматривает себя в качестве форума солидарности со страной, которая подверглась нападению России. В одном из своих пресс-релизов ассоциация заявляет, что хочет "подтвердить свое несогласие с этой неоправданной, недостойной и нетерпимой войной, которую ведут вооруженные силы Российской Федерации".

Кафедры российских исследований во французских университетах также опубликовали заявления, с которыми ознакомился Euronews, осуждающие широкомасштабное вторжение с первых недель его начала, хотя сейчас эта тема, похоже, занимает менее заметное место в их сообщениях.

Президент ассоциации Сильветт Сулье просит Эммануэля Макрона "пересмотреть" решение не открывать посты на сессию 2026 года.

Эта просьба не изменит позицию властей. Министерство образования, с которым связался Euronews, подтвердило, что "не будет продолжать открывать конкурсные экзамены для найма учителей" русского языка. Оно обосновывает это решение "н_едавним снижением привлекательности этого предмета_", утверждая, что в последние годы "набор превышал спрос".

По данным министерства, количество кандидатов на место преподавателя русского языка "неуклонно снижается" в течение последних трех лет: 71 кандидат в 2023 году, 64 в 2024 году и 52 в 2025 году.

На сессию 2025 года по русскому языку была открыта только agrégation для внешних кандидатов (не госслужащих) с двумя вакансиями, которые были покрыты, как пояснили в Минобразования. В 2024 году внешняя программа agrégation и внутренний конкурс CAPES (для тех, кто уже работает в системе образования) были открыты для для распределения трех мест. Министерство образования отмечает, что в то время как внешний конкурс agrégation показал "оптимальные результаты", внутренний CAPES набрал только двух успешных кандидатов, что "оправдало его закрытие" в 2025 году.

Сильветт Сулье говорит, что "не понимает" позиции министерства, и считает, что "сейчас не время сбрасывать русский со счетов".

"Если мы смогли сохранить какие-то ресурсы для других условно редких языков в условиях бюджетных ограничений, то почему не для русского?"

Она также заявила, что находится "в диалоге" с французским правительством и утверждает, что преподавание русского языка помогает развивать связи со Средней Азией – направление сотрудничества, которую она считает "важной" для Франции. Казахстан, к примеру, входит в число стран, предлагаемых французским студентам, изучающим русский язык, в рамках программ обмена.

"Корень всех зол"

Наталья (имя изменено) преподает русский язык в образовательном округе Лиона, в который входят департаменты Рона, Луара и Эн. По ее мнению, современные языки не являются приоритетными для государства. В конкретном случае с русским языком "конечно, война в Украине – это фактор", – замечает она. "Особых связей с Россией больше нет, и инвестировать в это – пустая трата денег", – пытается объяснить логику французской системы образования.

"Половина учеников – выходцы из диаспоры, а вторая половина пришла сюда не по своему микроучастку, и им навязали русский язык", – шутит она, рассказывая о своих классах, численность которых остается стабильной.

Однако учитель отмечает, что ситуация с русским языком не единична, и на другие языки остается все меньше часов. "Даже с немецким не все гладко, - говорит Наталья. - Есть серьезные проблемы с уровнем подготовки учеников, а развитие искусственного интеллекта играет демотивирующую роль: сталкиваясь с такими сложными языками, как русский, они теперь знают, что могут положиться на технологии, а не прикладывать усилия".

По мнению Марии Ляховой-Мулен, старшего преподавателя русского языкознания, проблемы высшего образования уходят корнями в среднее: "Это корень проблемы", - сказала она в интервью Euronews, указывая на нехватку учебных часов и все более туманные перспективы своего предмета.

"Студенты должны знать, что делать с русским языком", – добавляет преподаватель университета, отмечая, что отмена конкурсов ставит под угрозу магистратуру. "Отсутствие CAPES и agrégation сокращает профессиональные перспективы студентов, закрывая им доступ к карьере в системе образования", - говорит она.

"Как мы можем сделать предмет более привлекательным, если государство не заинтересовано в нем?" – задается вопросом Мария Ляхова-Мулен.

Министерство образования дало понять, что решение не открывать русскоязычные должности в этом году никоим образом не предрешает количество должностей, которые будут открыты в ходе будущих конкурсных экзаменов. "Но мы не можем ничего гарантировать", – добавляют они.

Учителям, посвятившим этому предмету всю свою жизнь, предстоит, используя те немногие ресурсы, которыми они располагают, придать новые смыслы изучению языка, который по-прежнему связывают с классической литературой, советской историей, а теперь еще и с агрессивной войной, которая через несколько недель вступит в пятый год.