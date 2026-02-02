Мороз отступает, но шансов на оттепель немного: чем порадует прогноз погоды на неделю

Первая половина недели будет не только холодной, но и сухой. Под влиянием холодной массы воздуха температура ночью на большей части территории страны упадёт до -20 градусов или даже ниже.

Самой холодной, предположительно, будет ночь на понедельник, а также утренние часы: во многих местах столбик термометра опустится до -22-27 градусов, местами на юге страны - до -30. Есть возможность, что могут быть побиты рекорды минимальной температуры воздуха за 2 февраля.

Днём с понедельника до среды температура воздуха - преимущественно не выше -9-14 градусов. Понедельник и вторник ещё будут солнечными, но к середине недели облачность станет постепенно увеличиваться.

Во второй половине недели усилится влияние циклона с юго-запада, придёт тёплый воздух, увеличится количество осадков. Ночами ожидается не более -15 градусов, днём тоже мороз ослабнет, но вероятность оттепели в конце следующей недели по-прежнему невелика.