Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Хосама Абу Мери назвали рабовладельцем; за что? (2)

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 09:05

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

Всё началось с сюжета на телеканале TV24, в котором глава Минздрава давал пояснения по поводу того, что в его бюро якобы работают аж 20 советников. Он заявил, что это неправда: "У меня в бюро девять работников со ставкой 4,9".

"Деньги, предназначенные для пятерых, распределены на девять человек, потому что каждый раз, когда у нас какие-то реформы, вопросы управления, коммуникации или сетей, эти люди работают на полставки с одним вопросом, с другим.

Девять человек со мной работают каждый день, и не все на полной ставке. Остальные - консультанты, советники без зарплаты. Они представляют образование, спорт для пациентов и т.д., это для того, чтобы мы понимали, что происходит в обществе. Они работают бесплатно, не работают в бюро, а только консультируют", - разъяснил министр.

На советников, работающих бесплатно, обратил внимание психотерапевт Нил Сакс Константинов, задавший риторический вопрос:

"Хосам занимается современным рабовладением?"

В комментариях народ высказался от души:

- Ну почему сразу рабовладелец? Жрец! А работники приносят в жертву себя и своё время!

- Время посвящают министерству, а зарплату получают в другом месте? На что они живут?

- Часть живёт на взятки, другим дядя Сорос копеечку подкидывает.

- Чаевые в ресторане - это тоже не зарплата...

- А нет такого, что они получают вознаграждение от других, например, от фармацевтических лобби, в чьих интересах "работают"?

- Разве же полторы-две тысячи евро можно считать зарплатой?

- С тем же успехом можно требовать плату за право работать в министерстве. Зарплату сами себе заработают - проектики, лекарства, закупочки. Денежки-то крутятся.

- Некоторые, может, ещё доплачивают, чтобы находиться вблизи гения...

- Д-р Хосам по-прежнему играет с Латвией в напёрстки и выигрывает...

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (2)

Важно 14:23

Важно 2 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (2)

Важно 13:15

Важно 2 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (2)

Важно 12:13

Важно 2 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (2)

Важно 12:08

Важно 2 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (2)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 2 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (2)

Важно 11:58

Важно 2 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (2)

Важно 11:44

Важно 2 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать