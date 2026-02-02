"Деньги, предназначенные для пятерых, распределены на девять человек, потому что каждый раз, когда у нас какие-то реформы, вопросы управления, коммуникации или сетей, эти люди работают на полставки с одним вопросом, с другим.

Девять человек со мной работают каждый день, и не все на полной ставке. Остальные - консультанты, советники без зарплаты. Они представляют образование, спорт для пациентов и т.д., это для того, чтобы мы понимали, что происходит в обществе. Они работают бесплатно, не работают в бюро, а только консультируют", - разъяснил министр.

На советников, работающих бесплатно, обратил внимание психотерапевт Нил Сакс Константинов, задавший риторический вопрос:

"Хосам занимается современным рабовладением?"

В комментариях народ высказался от души:

- Ну почему сразу рабовладелец? Жрец! А работники приносят в жертву себя и своё время!

- Время посвящают министерству, а зарплату получают в другом месте? На что они живут?

- Часть живёт на взятки, другим дядя Сорос копеечку подкидывает.

- Чаевые в ресторане - это тоже не зарплата...

- А нет такого, что они получают вознаграждение от других, например, от фармацевтических лобби, в чьих интересах "работают"?

- Разве же полторы-две тысячи евро можно считать зарплатой?

- С тем же успехом можно требовать плату за право работать в министерстве. Зарплату сами себе заработают - проектики, лекарства, закупочки. Денежки-то крутятся.

- Некоторые, может, ещё доплачивают, чтобы находиться вблизи гения...

- Д-р Хосам по-прежнему играет с Латвией в напёрстки и выигрывает...