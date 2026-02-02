Бывший следователь Интерпола: как вербовали эскортниц для Эпштейна в Латвии

Вот его пост.

"СЛЕДЫ ФАЙЛОВ ЭПШТЕЙНА ВЕДУТ И В ЛАТВИЮ!

Для меня как бывшего следователя Интерпола, в своё время имевшего непосредственный опыт в расследовании дел о торговле людьми и в том числе женщинами, представляло профессиональный интерес ознакомление с обнародованными ФБР файлами Эпштейна.

Меня интересовало, найдётся ли в этих файлах что-нибудь такое, чего я в своё время не знал: новые схемы, методы или подходы, которых раньше не приходилось видеть. Ознакомившись с материалами, приходится сделать вывод, что ничего существенно нового не появилось - всё та же старая, известная схема.

Я сознательно не буду публиковать конкретные имена, фамилии или названия предприятий, но на уровне фактов и характерных признаков покажу, как в файлах Эпштейна фигурирует Латвия, Рига и Юрмала.

В документах и переписке обозначились следующие признаки и схемы:

- Конкурсы моделей и мероприятия по отбору, служившие изначальной контактной точкой для вербовки юных девушек.

- Кастинги латвийских модельных агентств, где целенаправленно отбирали юных девушек с потенциалом международной карьеры модели.

- В файлах упоминаются модели, хорошо известные как в среде латвийских модельных агентств, так и на международном уровне.

- В документах фигурируют руководители и сотрудники латвийских модельных агентств, которые непосредственно вели переписку с Эпштейном или его секретарём.

- Длительное пребывание доверенных лиц Эпштейна в Риге, действовавших как посредники между "клиентами", агентствами и моделями.

- Регулярные визиты в модельные агентства для выбора девушек как вроде бы и для профессиональных предложений, так и для других, неформальных целей.

- В файлах видно, что в течение определённого времени роль секретаря или доверенного лица Эпштейна выполняла именно девушка из Латвии.

- Контактные лица Эпштейна жили в гостиницах в Старой Риге - отели служили нейтральными местами встреч с юными девушками.

- Бронирование билетов на международные рейсы с коротким временем пребывания.

- Переписки в Skype и на других платформах для общения, где поездки описывались как shopping, meetings или opportunities.

- Чеки и доказательства платежей за подарки, предметы роскоши, проживание и разного рода "бонусы".

- Квартиры и места кратковременного проживания, которыми обеспечивали девушек.

- В переписке с девушками чётко видно постепенное формирование зависимости - финансовой, профессиональной и эмоциональной".