«Вы автобусы вообще моете?» Рижане возмущены тем, как выглядит общественный транспорт (2)

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 09:35

Выбор редакции 2 комментариев

Паблик Neglīta Rīga на платформе "Х" публикует фото автобуса, который выглядит давно не мытым. 

"Больше приятных поездок. Нельзя сказать, что автобус никогда не мыли, но верх сохранился немного чище. Однако общий вид состава общественного транспорта иногда наводит на мысль - а заинтересован ли кто-то, чтобы он был привлекательным для рижан?"

Поскольку такой автобус каждый рижанин наверняка в эти дни видел, а кто-то ещё и на таком ездил, то тема не осталась незамеченной:

- Хотя бы чуть-чуть логически мыслящий человек, не говоря о тех, у кого у самого есть машина, понимал, что в такую погоду, когда улицы посыпают, ты можешь мыть машину хоть каждые пять минут! Если этот автобус начнут мыть на каждом конечном пункте, ты снова будешь вопить, что вырастет цена билетов!

- Я съездил сегодня до центра и обратно. Машина была точно такая же грязная, но зимой это нормально. Лучше так, чем чистая, но двери замёрзли.

- Дети политиков должны ходить в обычные школы и детсады. Политики должны ездить только на общественном транспорте. Политики тоже должны стоять в очереди к врачу. Тогда они поймут, куда целесообразно направить деньги, а не на премии.

- Больше надо думать о том, чтобы грязь не попадала на улицы. Содержание газонов, штрафовать за парковку на траве, мыть колёса около строительных площадок, планировать бордюры повыше (или постепенно планировать дороги выше уровня газона). Цивилизация, одним словом.

- Но, если на таком морозе все автобусы будут мыть, то с утра вовремя не смогут выехать из парка, потому что двери примёрзнут.

- Наверно, с утра он был чистый, потому что в такую погоду автобус очень скоро становится вот таким. Видно, что у самого машины нет.

- Неправда! Такой автобус я видел сегодня в 8 часов утра! Хотите сказать, что одна поездка - и всё? У меня есть машина, давно не мытая, но выглядит чище.

- Они всегда утверждают, что моют каждый день, но это чистейшая ложь. Возможно, смотрят в отчёты, где отмечено, что мыли каждый день. Но реальная ситуация видна на фото. Невозможно, чтобы так выглядел автобус/троллейбус через полдня.

- Особенно с учётом того, что несколько дней (недель?) подряд не было осадков.

- Правильно, кто-то должен ездить с "керхером" и на каждой остановке вылезать и мыть. Между остановками пусть внутри моют, я хочу по автобусу в носках ходить.

- А Rīgas satiksme в транспорт не пускает, если ты грязную кнопку не нажал.

- Я мою машину утром и вечером, она так же выглядит. Виноваты те, кто убирает улицы.

- И как же мыть, если нановода закончилась?

- Тебе надо, ты и мой.

- Скажи, что у тебя никогда не было своей машины, не говоря об этом.

- Хочу бесплатный билет, и можете не мыть годами.

А что отвечает Rīgas satiksme? А вот что:

"Из-за низкой температуры воздуха, чтобы предотвратить замерзание дверей и платформ для инвалидов, кузова автобусов мы моем реже обычного. На прошлой неделе, когда были большие минусы, каждый день мыли 20-30 автобусов, которые потом можно было разместить в помещении, пока не высохнут полностью".

 

 

Комментарии (2)
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (2)

Важно 2 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (2)

Важно 2 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (2)

Мир 2 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (2)

Важно 2 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (2)

Важно 2 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (2)

Важно 2 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (2)

Выбор редакции 2 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

