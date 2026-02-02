"Больше приятных поездок. Нельзя сказать, что автобус никогда не мыли, но верх сохранился немного чище. Однако общий вид состава общественного транспорта иногда наводит на мысль - а заинтересован ли кто-то, чтобы он был привлекательным для рижан?"

Поскольку такой автобус каждый рижанин наверняка в эти дни видел, а кто-то ещё и на таком ездил, то тема не осталась незамеченной:

- Хотя бы чуть-чуть логически мыслящий человек, не говоря о тех, у кого у самого есть машина, понимал, что в такую погоду, когда улицы посыпают, ты можешь мыть машину хоть каждые пять минут! Если этот автобус начнут мыть на каждом конечном пункте, ты снова будешь вопить, что вырастет цена билетов!

- Я съездил сегодня до центра и обратно. Машина была точно такая же грязная, но зимой это нормально. Лучше так, чем чистая, но двери замёрзли.

- Дети политиков должны ходить в обычные школы и детсады. Политики должны ездить только на общественном транспорте. Политики тоже должны стоять в очереди к врачу. Тогда они поймут, куда целесообразно направить деньги, а не на премии.

- Больше надо думать о том, чтобы грязь не попадала на улицы. Содержание газонов, штрафовать за парковку на траве, мыть колёса около строительных площадок, планировать бордюры повыше (или постепенно планировать дороги выше уровня газона). Цивилизация, одним словом.

- Но, если на таком морозе все автобусы будут мыть, то с утра вовремя не смогут выехать из парка, потому что двери примёрзнут.

- Наверно, с утра он был чистый, потому что в такую погоду автобус очень скоро становится вот таким. Видно, что у самого машины нет.

- Неправда! Такой автобус я видел сегодня в 8 часов утра! Хотите сказать, что одна поездка - и всё? У меня есть машина, давно не мытая, но выглядит чище.

- Они всегда утверждают, что моют каждый день, но это чистейшая ложь. Возможно, смотрят в отчёты, где отмечено, что мыли каждый день. Но реальная ситуация видна на фото. Невозможно, чтобы так выглядел автобус/троллейбус через полдня.

- Особенно с учётом того, что несколько дней (недель?) подряд не было осадков.

- Правильно, кто-то должен ездить с "керхером" и на каждой остановке вылезать и мыть. Между остановками пусть внутри моют, я хочу по автобусу в носках ходить.

- А Rīgas satiksme в транспорт не пускает, если ты грязную кнопку не нажал.

- Я мою машину утром и вечером, она так же выглядит. Виноваты те, кто убирает улицы.

- И как же мыть, если нановода закончилась?

- Тебе надо, ты и мой.

- Скажи, что у тебя никогда не было своей машины, не говоря об этом.

- Хочу бесплатный билет, и можете не мыть годами.

А что отвечает Rīgas satiksme? А вот что:

"Из-за низкой температуры воздуха, чтобы предотвратить замерзание дверей и платформ для инвалидов, кузова автобусов мы моем реже обычного. На прошлой неделе, когда были большие минусы, каждый день мыли 20-30 автобусов, которые потом можно было разместить в помещении, пока не высохнут полностью".