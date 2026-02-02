Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Резекне прорыв теплосетей: от тепла отключены 20 объектов (адреса)

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 08:11

Важно 0 комментариев

Предприятие Rēzeknes siltumtīkli информирует, что в воскресенье вечером был обнаружен прорыв теплосетей. Сообщается, что для устранения повреждения в понедельник будет временно прекращена подача теплоэнергии в 20 объектов, сообщает rus.lsm.lv .

Вечером сразу после аварии велось выяснение обстоятельств и локализация повреждения, чтобы как можно скорее приступить к ремонтным работам, говорится на сайте предприятия.

«Учитывая очень низкую температуру воздуха и то, что в теплосетях циркулирует вода температурой до 105°C, нагрузка на тепловые сети значительно увеличилась. К сожалению, на участках, где техническое состояние сетей слабее, в таких погодных условиях могут возникнуть разрывы, что и послужило причиной данного происшествия», — объясняют в Rēzeknes siltumtīkli.

Для устранения повреждения и обеспечения безопасного восстановления теплоснабжения в понедельник с 08:00 до примерно 14:00 потребуется временно прекратить подачу теплоэнергии в 20 объектов.
Указанное время является предварительным — если в ходе работ оно изменится, предприятие обещает сообщить об этом.

«Специалисты Rēzeknes siltumtīkli сейчас работают над тем, чтобы точно оценить ситуацию и принять все возможные меры для того, чтобы перерыв в подаче тепла для жителей был максимально коротким.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим жителей за понимание в этой чрезвычайной ситуации. Информация о развитии ситуации и восстановлении теплоснабжения будет регулярно обновляться на сайте предприятия и в других каналах информации», — говорится в сообщении.

Список отключаемых объектов:

Atbrīvošanas aleja 114
Резекненская 3-я основная школа
Atbrīvošanas aleja 116
Atbrīvošanas aleja 118
Atbrīvošanas aleja 120
Atbrīvošanas aleja 122A
Atbrīvošanas aleja 128
Atbrīvošanas aleja 122
Atbrīvošanas aleja 126
Dārzu iela 29
Dārzu iela 37
Dārzu iela 37A
Dārzu iela 39
Dārzu iela 41
Dārzu iela 41A
Dārzu iela 43
Kr.Valdemāra iela 14
Kr.Valdemāra iela 18
Kr.Valdemāra iela 16/1
Atbrīvošanas aleja 138

