В Резекне прорыв теплосетей: от тепла отключены 20 объектов (адреса)

Вечером сразу после аварии велось выяснение обстоятельств и локализация повреждения, чтобы как можно скорее приступить к ремонтным работам, говорится на сайте предприятия.

«Учитывая очень низкую температуру воздуха и то, что в теплосетях циркулирует вода температурой до 105°C, нагрузка на тепловые сети значительно увеличилась. К сожалению, на участках, где техническое состояние сетей слабее, в таких погодных условиях могут возникнуть разрывы, что и послужило причиной данного происшествия», — объясняют в Rēzeknes siltumtīkli.

Для устранения повреждения и обеспечения безопасного восстановления теплоснабжения в понедельник с 08:00 до примерно 14:00 потребуется временно прекратить подачу теплоэнергии в 20 объектов.

Указанное время является предварительным — если в ходе работ оно изменится, предприятие обещает сообщить об этом.

«Специалисты Rēzeknes siltumtīkli сейчас работают над тем, чтобы точно оценить ситуацию и принять все возможные меры для того, чтобы перерыв в подаче тепла для жителей был максимально коротким.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим жителей за понимание в этой чрезвычайной ситуации. Информация о развитии ситуации и восстановлении теплоснабжения будет регулярно обновляться на сайте предприятия и в других каналах информации», — говорится в сообщении.

Список отключаемых объектов:

Atbrīvošanas aleja 114

Резекненская 3-я основная школа

Atbrīvošanas aleja 116

Atbrīvošanas aleja 118

Atbrīvošanas aleja 120

Atbrīvošanas aleja 122A

Atbrīvošanas aleja 128

Atbrīvošanas aleja 122

Atbrīvošanas aleja 126

Dārzu iela 29

Dārzu iela 37

Dārzu iela 37A

Dārzu iela 39

Dārzu iela 41

Dārzu iela 41A

Dārzu iela 43

Kr.Valdemāra iela 14

Kr.Valdemāra iela 18

Kr.Valdemāra iela 16/1

Atbrīvošanas aleja 138