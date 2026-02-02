В редакцию обратился отчаявшийся Андрей из Олайне и его доверенное лицо Кристине, которая помогает разобраться в бюрократических джунглях. 69-летний мужчина всю жизнь прожил в Латвии. Здесь же жили его родители, в Латвии родились и живут дети и внуки Андрея.

В 2014 году Андрей обменял паспорт негражданина на паспорт гражданина России, о чем теперь очень сожалеет.

В 2024 году, когда срок действия паспорта подходил к концу, Андрей хотел подать документы в российское посольство для получения нового паспорта, но записаться на прием было невозможно, а когда он пришел в посольство без записи, его выгнали, рассказала доверенное лицо Андрея Кристине. Позже, летом 2025 года, ему удалось подать документы в посольство через туристическую фирму, которая помогает посольству с приемом документов, продолжила Кристине.

Принимая документы, Андрей был официально проинформирован, что паспорт будет готов в течение двух месяцев, но его до сих пор нет.

Андрей в отчаянии, потому что без действительного проездного документа (паспорта) ему грозит высылка из Латвии. Кристине рассказала, что связь с российским посольством более чем плохая и что записаться на прием — задача невыполнимая.

Андрей уже в 2023 году сдавал языковой экзамен, который государство требует от граждан России, чтобы они могли остаться в Латвии. Он подтвердил свои навыки аудирования, чтения и говорения на латышском языке, но провалил экзамен по письму.

Тем гражданам России, которые продемонстрировали стремление сдать языковой тест, но не смогли этого сделать, в том числе Андрею, государство продлило вид на жительство на два года. Срок действия вида на жительство Андрея истекает. Поскольку за это время он не сдал экзамен, ему будет выдан приказ покинуть Латвию. Андрей записался на повторный языковой экзамен в феврале, но не сможет его сдать, поскольку истек двухлетний срок, а у него нет паспорта, потому что российское посольство долго не выдает его.

Андрей сказал, что он бы сдал экзамен повторно, уложившись в срок, если бы российское посольство выдало ему паспорт вовремя, в течение пары месяцев, как было обещано. По истечении срока действия вида на жительство мужчине больше не будут выплачивать латвийскую пенсию и пособие по инвалидности. Оказавшись в такой ситуации и осознавая, что его могут выслать из Латвии в Россию, где у него никого нет, Андрей чувствует себя разбитым.

Адвокат Елена Квятковская, которая не представляет Андрея, но специализируется в области прав человека, сказала следующее: "Государство должно уважать права человека, право на семейную жизнь, право на частную жизнь со своими близкими, семьей. Государство должно уважать право на здоровье, если человеку угрожает какая-либо опасность в стране, в которую он депортируется. Даже если закон конкретно гласит, что лицо должно быть выслано, поскольку оно не соответствует формальным критериям, судебная практика Латвии гласит, что и в таких случаях необходимо оценить возможность соблюдения прав человека".