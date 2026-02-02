Штраф 100 евро: где можно и где нельзя выходить на лёд в Риге (адреса и координаты)

На вчерашнем спутниковом снимке видно, что залив фактически заполнен дрейфующим льдом, и во многих местах у побережья образовался припайный лед. Это тот лед, который не дрейфует, не плавает по воде, а примерз к берегу. Лучше всего это видно на участке от Колки до Рои, где уже несколько километров стабильного льда.

Несмотря на это, спасатели по-прежнему предупреждают, что выходить на лед небезопасно.

«Это запрещено, потому что лед недостаточно толстый. То же самое касается внутренних водоемов, в том числе в Риге. Есть множество мест, где выходить на лед разрешено. В Риге это устья Даугавы, заливы, все маленькие пруды, озера в Риге. Также на Кишэзерсе, например, можно выходить [на лед] в нескольких прибрежных частях.

Но именно центральное русло Даугавы, которое протекает через центр города — хотя и замерзло, выходить туда не разрешается. Это небезопасно», — рассказал Брицис.

В соцсетях появилось много фото и видео людей, гуляющих по льду в центре Риги, некоторые инфлюенсеры тоже это делали. «Но на берегу им пришлось встретиться с полицией самоуправления. Штраф за выход на лед в неразрешенном месте составляет 100 евро», — предупреждает Брицис.

Где можно выходить на лед, можно посмотреть на сайте полиции самоуправления. Здесь список водоемов, где разрешено выходить на лед в Риге.