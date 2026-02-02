Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После поездок в Китай многие латвийцы становятся его лоббистами: спецслужбы (1)

© LETA 2 февраля, 2026 10:15

Новости Латвии 1 комментариев

В прошлом году представители различных секторов, включая политиков, воспользовались возможностью совершить оплачиваемые поездки в Китай, и зачастую после таких поездок отдельные лица сознательно, а в некоторых случаях и бессознательно, становились лоббистами китайских интересов, говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ) о деятельности службы в прошлом году.

Как и в предыдущие годы, Латвия в 2025 году не входила в число приоритетных целей китайских разведывательных служб. В то же время китайские разведывательные службы сохраняли интерес к разведывательной информации о политических событиях, текущих вопросах обороны и экономической ситуации в Латвии, а также о деятельности Латвии в институтах НАТО и ЕС и повестке дня этих международных организаций.

Наибольший разведывательный потенциал Китая по-прежнему обеспечивался разведывательными данными с его собственной территории, чему способствовали поездки граждан Латвии в Китай и некритическое отношение к угрозе, исходящей от этой страны. В докладе говорится, что предоставление гражданам Латвии возможности совершать поездки в Китай с оплачиваемыми визитами китайских учреждений и организаций создало благоприятные условия для китайских спецслужб по отбору и вербовке потенциальных источников информации и лоббистов.

Согласно информации, полученной СГБ, возможностью совершить оплачиваемые поездки в Китай в прошлом году воспользовались представители латвийского академического и научного сообщества, политики, бизнесмены, а также представители культуры. Нередко после таких поездок отдельные лица сознательно, а в некоторых случаях и бессознательно, становились лоббистами китайских интересов — они призывали к более тесному сотрудничеству с Китаем и распространяли официальные сообщения Коммунистической партии Китая по вопросам стратегического значения для страны.

В прошлом году Китай в основном использовал так называемую политику мягкой силы для укрепления своего влияния в Латвии: он популяризировал китайскую культуру, способствовал более тесному сотрудничеству в академической сфере, а также пытался иными способами создать образ надежного, мирного и готового к сотрудничеству партнера, ориентированного на общее благо и развитие.

В то же время, по оценке СГБ, данная китайская деятельность также связана с разведывательными рисками, поскольку китайские законы предусматривают обязанность китайских компаний и граждан оказывать поддержку китайскому государству, в том числе, при необходимости, силами специальных служб. Эта обязанность распространяется также на китайские компании, зарегистрированные в других странах, а также на китайских граждан, проживающих, работающих и обучающихся за рубежом.

Таким образом, Китай использует так называемый подход «всего общества» для получения интересующей его информации, включая научно-экономические разведывательные данные.

По оценке службы, влияние Китая по-прежнему наиболее значительно в латвийской академической и исследовательской среде. Китай продолжает использовать существующие форматы сотрудничества, такие как сеть Институтов Конфуция и соглашения о сотрудничестве с латвийскими высшими учебными заведениями, а также предлагает новые.

В частности, СГБ установила, что предложения о сотрудничестве в академической сфере также были одним из приоритетов во время визитов китайских делегаций и руководства Института Конфуция в некоторые латвийские муниципалитеты.

Использование технологий китайского производства на важных для страны объектах и ​​в учреждениях, а также в компаниях, работающих с конфиденциальными данными, по-прежнему создает риски для разведывательной деятельности.
 

