Утренний кофе крадёт витамины? Названы самые вредные сочетания еды — и завтрак попал под удар

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 10:31

Азбука здоровья 0 комментариев

Если ты привык(ла) начинать утро с чашки кофе и тарелки полезных хлопьев, есть плохие новости. Оказывается, даже самый «здоровый» завтрак может почти не дать организму витаминов — всё из-за неудачных сочетаний продуктов.

Диетологи предупреждают: важно не только что мы едим, но и с чем. Некоторые комбинации продуктов буквально блокируют усвоение железа, кальция, цинка и витаминов группы B — и человек остаётся голодным, но без пользы.

Самый распространённый пример — кофе или чай с завтраком. Напитки содержат полифенолы и танины, которые связывают железо в кишечнике и делают его недоступным для усвоения. Особенно чувствительны к этому люди, которые получают железо из растительной пищи. Итог — хлопья съедены, а эффект почти нулевой. Решение простое: выпить кофе за час до еды или после.

Но и это ещё не всё. Любители шпината с сыром тоже рискуют. Листовая зелень богата оксалатами, которые связывают кальций и не дают ему попасть в кровь. Красиво, вкусно, модно — но пользы меньше, чем кажется. Правда, здесь есть нюанс: если кальций не «поймает» оксалаты, они могут отправиться в почки и способствовать образованию камней. Так что сочетание не так однозначно, как кажется.

А теперь удар по классике: вино и стейк. Алкоголь повреждает клетки кишечника, отвечающие за усвоение витаминов B1, B12 и фолиевой кислоты — именно тех веществ, которыми богаты мясо и рыба. Романтический ужин выглядит идеально, но с точки зрения питания это почти провал.

При этом не всё так мрачно. Есть сочетания, которые, наоборот, усиливают пользу еды. Например, шпинат с лимонным соком: витамин C помогает усвоению железа. Или овощи с оливковым маслом — жиры работают как «проводник» для витаминов A, D, E и K. Морковь, запечённая с маслом, даёт больше пользы, чем сухая и «диетическая».

Так что иногда проблема не в том, что мы едим слишком мало полезного, а в том, что едим полезное… неправильно.
А вот менять ли привычный завтрак ради витаминов — каждый решает сам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

