Утренний кофе крадёт витамины? Названы самые вредные сочетания еды — и завтрак попал под удар

Диетологи предупреждают: важно не только что мы едим, но и с чем. Некоторые комбинации продуктов буквально блокируют усвоение железа, кальция, цинка и витаминов группы B — и человек остаётся голодным, но без пользы.

Самый распространённый пример — кофе или чай с завтраком. Напитки содержат полифенолы и танины, которые связывают железо в кишечнике и делают его недоступным для усвоения. Особенно чувствительны к этому люди, которые получают железо из растительной пищи. Итог — хлопья съедены, а эффект почти нулевой. Решение простое: выпить кофе за час до еды или после.

Но и это ещё не всё. Любители шпината с сыром тоже рискуют. Листовая зелень богата оксалатами, которые связывают кальций и не дают ему попасть в кровь. Красиво, вкусно, модно — но пользы меньше, чем кажется. Правда, здесь есть нюанс: если кальций не «поймает» оксалаты, они могут отправиться в почки и способствовать образованию камней. Так что сочетание не так однозначно, как кажется.

А теперь удар по классике: вино и стейк. Алкоголь повреждает клетки кишечника, отвечающие за усвоение витаминов B1, B12 и фолиевой кислоты — именно тех веществ, которыми богаты мясо и рыба. Романтический ужин выглядит идеально, но с точки зрения питания это почти провал.

При этом не всё так мрачно. Есть сочетания, которые, наоборот, усиливают пользу еды. Например, шпинат с лимонным соком: витамин C помогает усвоению железа. Или овощи с оливковым маслом — жиры работают как «проводник» для витаминов A, D, E и K. Морковь, запечённая с маслом, даёт больше пользы, чем сухая и «диетическая».

Так что иногда проблема не в том, что мы едим слишком мало полезного, а в том, что едим полезное… неправильно.

А вот менять ли привычный завтрак ради витаминов — каждый решает сам.