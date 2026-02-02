Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СГБ: важнейшая угроза для Латвии — российские спецслужбы, их агрессивность будет расти

© LETA 2 февраля, 2026 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшем году ключевую угрозу безопасности латвийского государства по-прежнему представляли российские спецслужбы. При этом и в текущем году уровень агрессивности России останется высоким и сохранит тенденцию к росту, отмечает Служба государственной безопасности (СГБ) в отчете о деятельности за 2025 год.

СГБ отмечает, что в прошлом году российские спецслужбы организовали против Латвии широкий спектр мероприятий, включая вредоносные действия в отношении инфраструктуры страны, агрессивную разведывательную деятельность и психологические операции, направленные на влияние на общественное мнение. Кроме того, Россия продолжила развертывать пропагандистскую и дезинформационную активность в интернет-среде.

Россия безуспешно пыталась выявить "слабые точки" - темы, которые можно использовать для провоцирования разногласий, раскола и дестабилизации внутренней ситуации в стране, отмечают в СГБ. Связанные с Россией или лояльные ей организации и отдельные лица также стремились наводнить публичное пространство Латвии посланиями, провоцирующими общество, усиливающими межэтническую вражду и социально-экономическую напряженность, тем самым подрывая веру в латвийскую государственность, заявил начальник СГБ Нормунд Межвиетс.

СГБ допускает, что российские спецслужбы могут развернуть в Латвии разведывательную деятельность, вредоносные действия и психологические операции. Кроме того, эти организации будут использовать и другие возможности для усиления влияния России в Латвии и изменения общественного мнения в соответствии с интересами страны-агрессора.

Как считают в СГБ, цели вредоносных действий российских спецслужб против Латвии в 2026 году останутся неизменными: снижение поддержки Латвией Украины, усиление в обществе чувства неуверенности и недоверия к государственному управлению, а также уничтожение различных объектов инфраструктуры.

Прогнозируется, что в 2026 году Россия продолжит интенсивную, систематическую и агрессивную разведывательную деятельность в отношении Латвии. Российские спецслужбы будут действовать против Латвии преимущественно с территории России, при этом вербовка граждан Латвии для длительного скрытого получения информации сохранится в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

Основными целями вербовки российских спецслужб останутся работники государственного и муниципального секторов, а также объектов критической инфраструктуры, особенно в сферах обороны и внутренних дел. Для вербовки все чаще будут использоваться онлайн-инструменты.

Белорусские спецслужбы в этом году также продолжат активную разведывательную деятельность против Латвии. Наибольшая угроза для жителей Латвии по-прежнему будет исходить с территории Беларуси, но при этом сохранятся и риски онлайн-вербовки. Белорусские спецслужбы продолжат тесное сотрудничество с российскими спецслужбами в интересах союзной России, говорится в отчете.

Как и российские спецслужбы, в 2025 году белорусские спецслужбы проявляли интерес к разведданным о критической и военной инфраструктуре Латвии, включая строительство восточной границы и размещение сил НАТО, а также к другой информации стратегического значения, говорится в отчете службы.

Для белорусских спецслужб по-прежнему была важна информация о белорусской диаспоре в Латвии, особенно о нашедших в Латвии убежище противниках режима Александра Лукашенко и приближенных к ним лицах.

Повышенные разведывательные риски сохраняются из-за регулярных поездок жителей Латвии в Беларусь, чему способствует односторонний безвизовый режим, отмечает служба.

СГБ - одна из трех латвийских спецслужб. Бюро по защите Сатверсме (БЗС) первым на прошлой неделе обнародовало свой отчет о деятельности за прошлый год.
 

