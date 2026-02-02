Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

13 ампутаций! В январе многие попадали в больницу с обморожениями

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 12:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Государственном ожоговом центре Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) в январе этого года помощь была оказана уже 21 пациенту с серьезными обморожениями, при этом в 13 случаях потребовалась ампутация обмороженных частей тела, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

В этом зимнем сезоне врачи РВКУБ наблюдают тревожную тенденцию: обморожения все чаще получают одинокие пожилые люди, которые длительное время находятся в неотапливаемых помещениях или не могут вовремя получить помощь. В январе этого года на лечение уже поступили семь пожилых людей.

Например, один из пациентов в возрасте 89 лет в своем доме несколько дней лежал в неотапливаемом помещении, так как уже физически не смог топить печь. Он был доставлен в Государственный ожоговый центр Восточной больницы.

Врачи Государственного ожогового центра призывают людей в зимнее время чаще общаться с живущими отдельно родственниками, чтобы в случае необходимости своевременно оказать им необходимую помощь.

Руководитель Государственного ожогового центра РВКУБ, травматолог Сергей Смирнов предупреждает, что в случае обморожения важно обратиться за помощью медиков как можно быстрее. Если человек получает помощь медиков в течение трех дней после обморожения, велика вероятность, что обмороженную часть тела удастся спасти. Через три-четыре дня после обморожения повреждения тканей чаще всего уже необратимы - развивается гангрена, и единственным возможным методом лечения является ампутация обмороженной части тела, сказал врач.

Он отметил, что люди нередко не осознают, что получили серьезное обморожение, поскольку то, что пальцы двигаются и не болят, еще не значит, что все в порядке. Один из главных признаков обморожения - потеря чувствительности пораженной части тела. Кожа при этом становится ярко-бледной. Изначально может ощущаться боль, но по мере замерзания тканей она часто быстро проходит.

Нельзя оставаться равнодушными к людям на морозе, подчеркивают врачи. Чаще всего обморожения получают бездомные или находящиеся под воздействием одурманивающих веществ, но пострадать могут и пожилые люди, которым становится плохо на улице, и молодые - например, когда в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки они падают в сугроб и долго остаются незамеченными.

В группу риска входят люди старшего возраста, страдающие нарушениями кровотока, например, сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Остерегаться стоит и тем, кто однажды уже получил обморожения, так как они могут не чувствовать замерзания.

Одинаково важно заботиться о правильной и соответствующей погоде одежде также тем, кто занимается спортом на улице, - катается на лыжах, бегает или ездит на велосипеде.

Нередко обморожения являются актуальной проблемой для молодежи, самой частой ошибкой которой является не подходящая для зимней погоды одежда и обувь.

По опыту врачей Государственного ожогового центра, получившие тяжелые обморожения бездомные или хронические алкоголики чаще всего попадают к врачу только спустя несколько недель, когда обмороженные части тела уже отмерли и почернели.

Это означает, что в ближайшие месяцы при сохранении холодной погоды число пациентов, получивших обморожения, скорее всего, еще вырастет, прогнозируют специалисты.

Смирнов пояснил, что одним из важнейших условий защиты от обморожений является одежда, соответствующая погоде. Обувь должна быть теплой, удобной и свободной, для сохранения тепла также рекомендуется носить головной убор и перчатки или варежки. Особое внимание следует уделять сухости обуви и перчаток, так как влага ускоряет охлаждение тканей. В сильный мороз обморожение может наступить за 15 минут, поэтому при ощущении холода нужно как можно быстрее перейти в тепло или активно двигать пальцами рук и ног.

Замерзшие участки тела нельзя растирать снегом, спиртом или водкой - это повреждает кожу и не согревает. Если обморожение уже получено, конечности нужно согревать постепенно, начиная с едва теплой воды и постепенно доводя ее до температуры тела. Этот процесс помогает оценить серьезность повреждения: потемневшие кончики пальцев указывают на глубокое поражение, при котором надо срочно обращаться за медицинской помощью - например, в приемное отделение "Бикерниеки" РВКУБ или к семейному врачу.

Ежегодно в Государственном ожоговом центре РВКУБ лечатся в среднем 30-50 пациентов с тяжелыми обморожениями, число которых увеличивается при минусовой температуре. В 2024 году центр принял 47 пациентов, в 2025-м - 27. Центр является единственным в странах Балтии специализированным учреждением для лечения ожогов, обморожений и связанных кожных поражений, прием амбулаторных пациентов в нем ведется круглосуточно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать