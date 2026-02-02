13 ампутаций! В январе многие попадали в больницу с обморожениями

В этом зимнем сезоне врачи РВКУБ наблюдают тревожную тенденцию: обморожения все чаще получают одинокие пожилые люди, которые длительное время находятся в неотапливаемых помещениях или не могут вовремя получить помощь. В январе этого года на лечение уже поступили семь пожилых людей.

Например, один из пациентов в возрасте 89 лет в своем доме несколько дней лежал в неотапливаемом помещении, так как уже физически не смог топить печь. Он был доставлен в Государственный ожоговый центр Восточной больницы.

Врачи Государственного ожогового центра призывают людей в зимнее время чаще общаться с живущими отдельно родственниками, чтобы в случае необходимости своевременно оказать им необходимую помощь.

Руководитель Государственного ожогового центра РВКУБ, травматолог Сергей Смирнов предупреждает, что в случае обморожения важно обратиться за помощью медиков как можно быстрее. Если человек получает помощь медиков в течение трех дней после обморожения, велика вероятность, что обмороженную часть тела удастся спасти. Через три-четыре дня после обморожения повреждения тканей чаще всего уже необратимы - развивается гангрена, и единственным возможным методом лечения является ампутация обмороженной части тела, сказал врач.

Он отметил, что люди нередко не осознают, что получили серьезное обморожение, поскольку то, что пальцы двигаются и не болят, еще не значит, что все в порядке. Один из главных признаков обморожения - потеря чувствительности пораженной части тела. Кожа при этом становится ярко-бледной. Изначально может ощущаться боль, но по мере замерзания тканей она часто быстро проходит.

Нельзя оставаться равнодушными к людям на морозе, подчеркивают врачи. Чаще всего обморожения получают бездомные или находящиеся под воздействием одурманивающих веществ, но пострадать могут и пожилые люди, которым становится плохо на улице, и молодые - например, когда в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки они падают в сугроб и долго остаются незамеченными.

В группу риска входят люди старшего возраста, страдающие нарушениями кровотока, например, сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Остерегаться стоит и тем, кто однажды уже получил обморожения, так как они могут не чувствовать замерзания.

Одинаково важно заботиться о правильной и соответствующей погоде одежде также тем, кто занимается спортом на улице, - катается на лыжах, бегает или ездит на велосипеде.

Нередко обморожения являются актуальной проблемой для молодежи, самой частой ошибкой которой является не подходящая для зимней погоды одежда и обувь.

По опыту врачей Государственного ожогового центра, получившие тяжелые обморожения бездомные или хронические алкоголики чаще всего попадают к врачу только спустя несколько недель, когда обмороженные части тела уже отмерли и почернели.

Это означает, что в ближайшие месяцы при сохранении холодной погоды число пациентов, получивших обморожения, скорее всего, еще вырастет, прогнозируют специалисты.

Смирнов пояснил, что одним из важнейших условий защиты от обморожений является одежда, соответствующая погоде. Обувь должна быть теплой, удобной и свободной, для сохранения тепла также рекомендуется носить головной убор и перчатки или варежки. Особое внимание следует уделять сухости обуви и перчаток, так как влага ускоряет охлаждение тканей. В сильный мороз обморожение может наступить за 15 минут, поэтому при ощущении холода нужно как можно быстрее перейти в тепло или активно двигать пальцами рук и ног.

Замерзшие участки тела нельзя растирать снегом, спиртом или водкой - это повреждает кожу и не согревает. Если обморожение уже получено, конечности нужно согревать постепенно, начиная с едва теплой воды и постепенно доводя ее до температуры тела. Этот процесс помогает оценить серьезность повреждения: потемневшие кончики пальцев указывают на глубокое поражение, при котором надо срочно обращаться за медицинской помощью - например, в приемное отделение "Бикерниеки" РВКУБ или к семейному врачу.

Ежегодно в Государственном ожоговом центре РВКУБ лечатся в среднем 30-50 пациентов с тяжелыми обморожениями, число которых увеличивается при минусовой температуре. В 2024 году центр принял 47 пациентов, в 2025-м - 27. Центр является единственным в странах Балтии специализированным учреждением для лечения ожогов, обморожений и связанных кожных поражений, прием амбулаторных пациентов в нем ведется круглосуточно.