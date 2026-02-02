С ужасом ждем весну: ледоход в этом году грозит затоплением больших территорий

По данным центра, при большом количестве снега и тёплой дождливой весне таяние и ледоход могут пройти очень быстро, что станет наиболее неблагоприятным сценарием. Постепенное потепление, напротив, позволит снизить риск серьёзных последствий. Наиболее уязвимыми для образования ледяных заторов остаются отдельные участки Лиелупе (от слияния рек Муса и Мемэле до слияния рек Лиелупе и Сесава) и Даугавы (от Нереты до Айвиексте).

Эксперты также предупреждают, что выход на лёд опасен: его толщина неравномерна и в реках в среднем составляет от 11 до 43 сантиметров.

Заторы, при которых масса льда и ила, приносимая речным течением, уплотняется, зависит от структуры русла реки, а именно, если русло узкое, в нем образуется застой. Карты риска и угрозы ледовых заторов можно посмотреть на сайте videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes. Моделируются ледовые заторы с вероятностью 0,5%, 1% и 10%, в том числе до 2100 года, с учетом влияния изменения климата.