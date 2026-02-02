Кулбергс сказал, что взрыв на улице Баускас был лишь катализатором, и он уже давно думал об этой проблеме. Например, у нас есть 340 000 домохозяйств, в которых газ используется только для приготовления пищи, и счет составляет 10-20 евро в месяц. «Если будет наблюдаться снижение объема потребления газа на 40%, то мы все будем очень дорого платить за эту инфраструктуру, потому что «Gaso» [единственный оператор системы распределения природного газа в Латвии, обеспечивающий его доставку до конечных потребителей] также подняла свои тарифы на распределение», — считает депутат. Добавляя, что при сниженном объеме газа мы будем платить все больше и больше.

Кроме того, у нас самая низкая загрузка электросетей и самое низкое потребление электроэнергии на душу населения в Европе. Мы платим очень дорого, потому что очень мало используем сеть. По словам Кулбергса, правильным решением была бы программа поддержки Министерства климата и энергетики, которая способствовала бы переходу с газа на электричество, потому что это гораздо здоровее, менее опасно, и мы увеличили бы нагрузку на электричество и платили бы за него меньше.

Кулбергс считает преступлением то, что Министерство экономики в свое время не выкупило «Gaso» и передало эту инфраструктуру в частные руки — эстонцам. Это предприятие, приносящее 120 миллионов прибыли, которое, по мнению Кулбергса, следует национализировать, а затем объединить с AS «Sadales tīkls» и с помощью европейских средств перестроить дома на средства из европейских фондов, и «Sadales tīkls» был бы готов это реализовать. Есть расчеты и проекты, но нет политической воли, считает депутат Сейма.

Он также напомнил, что истинной причиной взрыва на улице Баускас было то, что человек больше не мог оплачивать коммунальные платежи и хотел облегчить свое бремя.

Комментарий press.lv:

Уж как хотите, но в речи г-на Кулбергса много непонятного. "Если будет наблюдаться снижение объема потребления газа на 40%" - а с какой стати оно так снизится? Что, из 340 000 домохозяйств, использующих газ, 40% резко исчезнут? "Gaso" вон что-то совершенно не жалуется на снижение потребления - с её то "прибылью в 120 млн. евро" грех жаловаться.

Нет, национализировать "Gaso", конечно, можно, только вот на какие шиши? Вряд ли г-н Кулбергс рискнет предложить отнять компанию у эстонцев задаром, за "спасибо". За бутерброд эстонцы ее тоже явно не отдадут. Даже с учетом того, что "120 млн. евро прибыли" - это откуда-то с потолка взятая цифра (по финансовым отчетам самой компании её операционная прибыль за 2024 год 22,3 млн. евро), стоимость её может варьироваться от 250 до 310 млн. евро. Откуда и их взять, при том что, напомним, у нас тут целые регионы Латвии рискуют остаться без школ, больниц, автобусного сообщения. Но да, покупка "Gaso" это, конечно, самый приоритетный приоритет в нынешней ситуации.

Нет, может быть для «Sadales tīkls»это как раз розовая мечта по построению своей газово-электрической распределительной империи. Но вот только не надо выдавать частные интересы за заботу о народе, ок? Для того, чтобы облегчить народу "бремя коммунальных платежей", нужно не газовые плиты запрещать, нужно совсем другое. Совсем другое...