Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Депутат предложил запретить газовые плиты, чтобы меньше платить за электричество: как вам идея? (19)

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 21:08

Выбор редакции 19 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс («Объединенный список») после взрыва газа рижском доме на улице Баускас высказал мнение, что в многоквартирных домах газовые плиты следует заменить на электрические. В интервью TV24 он заявил, что проблема заключается в том, что мы поддерживаем очень много лишней инфраструктуры, пишет "Неаткарига".

Кулбергс сказал, что взрыв на улице Баускас был лишь катализатором, и он уже давно думал об этой проблеме. Например, у нас есть 340 000 домохозяйств, в которых газ используется только для приготовления пищи, и счет составляет 10-20 евро в месяц. «Если будет наблюдаться снижение объема потребления газа на 40%, то мы все будем очень дорого платить за эту инфраструктуру, потому что «Gaso» [единственный оператор системы распределения природного газа в Латвии, обеспечивающий его доставку до конечных потребителей] также подняла свои тарифы на распределение», — считает депутат. Добавляя, что при сниженном объеме газа мы будем платить все больше и больше.

Кроме того, у нас самая низкая загрузка электросетей и самое низкое потребление электроэнергии на душу населения в Европе. Мы платим очень дорого, потому что очень мало используем сеть. По словам Кулбергса, правильным решением была бы программа поддержки Министерства климата и энергетики, которая способствовала бы переходу с газа на электричество, потому что это гораздо здоровее, менее опасно, и мы увеличили бы нагрузку на электричество и платили бы за него меньше.

 Кулбергс считает преступлением то, что Министерство экономики в свое время не выкупило «Gaso» и передало эту инфраструктуру в частные руки — эстонцам. Это предприятие, приносящее 120 миллионов прибыли, которое, по мнению Кулбергса, следует национализировать, а затем объединить с AS «Sadales tīkls» и с помощью европейских средств перестроить дома на средства из европейских фондов, и «Sadales tīkls» был бы готов это реализовать. Есть расчеты и проекты, но нет политической воли, считает депутат Сейма.

Он также напомнил, что истинной причиной взрыва на улице Баускас было то, что человек больше не мог оплачивать коммунальные платежи и хотел облегчить свое бремя.

Комментарий press.lv:

Уж как хотите, но в речи г-на Кулбергса много непонятного. "Если будет наблюдаться снижение объема потребления газа на 40%" - а с какой стати оно так снизится? Что, из 340 000 домохозяйств, использующих газ, 40% резко исчезнут? "Gaso" вон что-то совершенно не жалуется на снижение потребления - с её то "прибылью в 120 млн. евро" грех жаловаться. 

Нет, национализировать "Gaso", конечно, можно, только вот на какие шиши? Вряд ли г-н Кулбергс рискнет предложить отнять компанию у эстонцев задаром, за "спасибо". За бутерброд эстонцы ее тоже явно не отдадут. Даже с учетом того, что "120 млн. евро прибыли" - это откуда-то с потолка взятая цифра (по финансовым отчетам самой компании её операционная прибыль за 2024 год  22,3 млн. евро), стоимость её может варьироваться  от 250 до 310 млн. евро. Откуда и их взять, при том что, напомним, у нас тут целые регионы Латвии рискуют остаться без школ, больниц, автобусного сообщения. Но да, покупка "Gaso" это, конечно, самый приоритетный приоритет в нынешней ситуации. 

Нет, может быть для «Sadales tīkls»это как раз розовая мечта по построению своей газово-электрической распределительной империи. Но вот только не надо выдавать частные интересы за заботу о народе, ок? Для того, чтобы облегчить народу "бремя коммунальных платежей", нужно не газовые плиты запрещать, нужно совсем другое. Совсем другое...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (19)
Комментарии (19)

Главные новости

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (19)

Важно 14:23

Важно 19 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (19)

Важно 13:15

Важно 19 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (19)

Важно 12:13

Важно 19 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (19)

Важно 12:08

Важно 19 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (19)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 19 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (19)

Важно 11:58

Важно 19 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (19)

Важно 11:44

Важно 19 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать