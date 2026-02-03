В последние годы было столько разговоров о недостатках в системе учета воды в квартирах, что потребители воды вконец запутались. Латвийцы годами платят за воду, причем не только за ту, которую использовали (то есть по счетчику), а еще за какие-то мифические кубометры, которые называются «разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков».

Экономисты, управляющие, политики годами рассуждают о том, откуда появляется «лишняя» вода в доме, периодически принимаются какие-то поправки к законам - а воз и ныне там. Может быть, не надо было 25 лет назад переходить на «точный» поквартирный учет воды, если он оказался далеко не точным?

Сколько каждая семья переплатила за «лишнюю» воду? Мы вынуждены доплачивать такую же, как в счете, а порой и бОльшую сумму за чью-то недоработку или даже мошенничество. Впору появиться новой инициативной группе, которая пообещает вернуть жителям переплаченные за воду деньги, - аналогично инициативе по возврату денег, незаконно взятых у потребителей за «компонент обязательной закупки» электричества.

Окончательное решение о счетчиках воды было принято накануне летних каникул законодателей, жители тоже были в отпусках. Поэтому в редакции то и дело появляются письма с вопросами: надо отдавать счетчики на поверку или не надо? Например, читательница Илона ГРИШИНА рассказала, что в феврале подходит срок поверки (верификации) квартирных водомеров, а ясного ответа, надо это делать или нет, она не услышала:

- Для меня это важно, потому что мне придется выложить 80 евро сразу, так как у нас в квартире четыре счетчика – в ванной комнате и на кухне...

Другой читатель рассказал, что у них кооперативный дом и правление что-то «мутит»:

- Повесили объявления, что всем проведут поверку счетчиков – последнюю, а потом будем решать, как платить за воду. Плату припишут к ежемесячному счету...

Регулярная верификация квартирных водомеров - дело не бесплатное, жителям надо заложить в семейный бюджет определенную сумму раз в 4-5 лет. Но многие жалуются, что мастера снимают их водомеры, порой новые, и ставят другие приборы, которые приносят с собой. А это бывает такой «раритет», что впору в музей отдавать.

Поверку проводят аккредитованные компании, и специалистов в Латвии по пальцам пересчитать. В небольших городах – таких, например, как Малта, - специалистов нет, и оттуда водомеры везут на поверку в Ригу. Конечно, отмена верификации – удар по этому бизнесу, поэтому с этой стороны есть возражения против отмены поверки...

Если не ломаются - пусть работают

Так что делать со счетчиками? Мы попросили Министерство экономики ЛР разъяснить этот вопрос. И получили ответ:

- Изменения предусматривают, что жильцы могут продолжать использовать непроверенные счетчики учета расхода воды вплоть до 1 января 2027 года. Тогда товарищество собственников квартир должно будет решить, как оплачивать потребленную воду, - например, используя счетчики с функцией дистанционного считывания показаний. Информировать управляющего о предварительно указанной дате поверки счетчиков не нужно...

И Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил немало вопросов о счетчиках воды. Ранее жители жаловались на непомерные доплаты за разницу, теперь – на порой возникающие спекулятивные ситуации вокруг счетчиков-водомеров.

Уже с июня 2025 года отменена норма обязательной проверки счетчиков воды, которая проводилась раз в четыре года. Как сообщает PTAC, это означает, что, если счетчик работает исправно, его можно продолжать использовать и после истечения предыдущего срока верификации.

Центр сообщает о случаях, когда компании по замене счетчиков предоставляют жителям вводящую в заблуждение информацию о том, что проверка счетчиков является обязательной. Также в ходу слухи о том, что до 1 января 2027 года все счетчики должны быть заменены на дистанционное считывание. Эта информация не соответствует действительности.

Периодическая проверка счетчиков воды в квартирах больше не является обязательной, существующие счетчики можно продолжать использовать, если нет признаков их неисправности.

Если же появятся обоснованные подозрения в точности показаний счетчика или заметны повреждения, управляющий или сообщество собственников квартир могут потребовать проверки или замены счетчика (правила Кабинета министров № 1013 и № 524).

А вот счетчики воды на входе в дом будут проверяться, как и раньше...

V Что же будет с 1 января 2027 года?

До этой даты многоквартирные дома должны выбрать тип учета воды: перейти на единую систему с дистанционно считываемыми счетчиками или остаться в существующей системе, если это технически и экономически оправданно.

Для этого управляющему домом надо организовать проведение технико-экономической оценки. PTAC подчеркивает, что эта оценка должна быть объективной и содержать информацию:

- о точной сумме затрат на внедрение и обслуживание дистанционной системы – соразмерны ли они с возможной экономией;

- об ожидаемых выгодах – более точный учет и меньшие потери воды;

- о возможных технических рисках – будут ли счетчики работать, если в будущем изменится поставщик услуг (открытый тип считывания данных).

Если удаленное считывание не подходит, жители могут оставить прежние счетчики или установить механические приборы нового поколения с более высокой точностью и защитой от манипуляций.

Вместе с тем единая система учета воды и установка одинаковых современных счетчиков во всем здании может дать ряд преимуществ – таких как точность, экономия, безопасность:

- более точные показания и более быстрое обнаружение утечек или технических проблем;

- одновременная фиксация данных для всего дома сокращает временнЫе задержки и ошибки при заполнении данных о расходе воды жителями и переносе их в базу данных;

- более надежная защита от внешнего вмешательства;

- возможность отслеживать данные о расходе воды, обнаруживать утечки, а значит, сократить потери воды и объем энергии для подготовки воды...

Всё уже решено?

Дистанционное считывание – дело хорошее. Но, как видим, нормативы разрешают дому использовать и привычную систему учета – приборы-водомеры. Тем не менее в столице уже ведется крупномасштабная работа по подготовке к переходу на удаленное считывание.

Есть информация, что RIgas namu pArvaldnieks (RNP) объявило тендер на закупку 75 тысяч счетчиков воды, предполагаемая сумма контракта - 6 млн. евро, или 80 евро за один счетчик. В многоквартирных домах в Риге RNP предполагает обеспечить дистанционное считывание данных потребления воды с помощью антенн и роутеров.

В свою очередь предприятие самоуправления RIgas Udens (RU) с октября прошлого года оснастило более 1 500 зданий в Риге оборудованием для дистанционного считывания показаний счетчиков воды - в микрорайонах Пурвциемс, Саркандаугава, Зиепниеккалнс, Вецмилгравис, Чиекуркалнс и Тейка. Всего в этом году планируется установить новые системы измерения на 10 685 объектах.

Работы по заказу RU выполняет АО Sadales tIkls, сумма заказа составляет 2 585 000 евро без НДС 21%. (А ведь эта компания распределяет электроэнергию по квартирам!)

RU уточняет, что система предназначена для владельцев частных домов и коммерческих объектов в Риге, тогда как для жителей многоквартирных домов процедура передачи показаний расхода воды не меняется. Но жители знают, что ничего просто так не происходит, и не исключено, что в любой момент жильцы многоквартирных домов могут узнать о том, что система удаленного считывания уже подключена к их дому - осталось только оплатить услуги...

кстати

* В период с 2020 по 2023 год владельцы квартир повторно проверили 975 809 счетчиков.

* Отмена повторной проверки позволит жителям ежегодно экономить 4 879 040 евро, а за четыре года — 19 516 180 евро...

Оксана ПЕТРЕНКО