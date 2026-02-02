Предупреждение с трибуны ООН прозвучало после того, как 14 января 52 человека были арестованы. Тогда демонстранты ворвались в здание Министерства сельского хозяйства в Париже, целью акции было осуждение соглашения, заключенного со странами МЕРКОСУР, государственной политики обуздания эпидемии заразного узелкового дерматита и_"отсутствия поддержки_" сектора.

"Мы встревожены явной тенденцией к криминализации мирной профсоюзной деятельности. Арест национальных представителей и международных лидеров фермеров за символические акты гражданского неповиновения - тревожный сигнал, угрожающий праву выражать свое недовольство, не опасаясь запугивания или репрессий", - Карлос Артуро Дуарте Торрес, Джина Ромеро и Мэри Лоулор

спецдокладчики ООН.

По словам Фанни Метарат, пресс-секретаря левого профсоюза Confédération paysanne, аресты были _"чисто произвольными", и в этом контексте з_аявление экспертов ООН "очень важно", поскольку "служит мощным сигналом о конкретной криминализации нашего профсоюза".



Очевидно , что Confédération paysanne - это помеха для властей", - добавила пресс-секретарь, которая также была взята под стражу полицией 14 января.

Жалоба министерства осталась без ответа

Фанни Метарат излагает свою версию событий 14 января: "Это была чисто символическая акция. Мы скандировали лозунги во дворе пристройки министерства сельского хозяйства и наклеили несколько стикеров на окна". Прокуратура не стала возбуждать дело, поскольку не было обнаружено никакого ущерба, уверяет она Euronews.

Впоследствии фермеров отпущены, несмотря на жалобу, поданную Министерством сельского хозяйства. "Мы потребовали отставки министра Анни Женевэр за несколько дней до этого, и у нас сложилось впечатление, что она уязвлена в своей гордости и пытается запугать профсоюз_"_, - утверждает Фанни Метарат.

Пресс-релиз ООН - это прежде всего возможность "указать пальцем на авторитарные замашки французского правительства", считает она.

Эксперты в Женеве добавили, что "власти обязаны содействовать мирным демонстрациям, а не подавлять их путем чрезмерного использования полицейских полномочий. Массовые аресты, направленные, в частности, против некоторых профсоюзов, представляются неоправданными и дискриминационными".

Спецдокладичики также выразили озабоченность в связи с арестом 9 января двух представителей Confédération paysanne возле Триумфальной арки. "Крестьяне и фермеры мобилизуются для защиты своих средств к существованию и требуют участия в принятии решений, которые влияют на их выживание, включая политику в области здравоохранения и международные торговые соглашения. Вместо того чтобы заставить их замолчать путем задержания, правительство должно начать конструктивный диалог", - заключают они.

"Клапан наконец-то вылетел"

Йоанн Марас - сотрудник профсоюза Alliance Police nationale, опровергает обвинения в том, что полиция преследует Confédération paysanne.

"Реакция полиции зависит от того, как проявит себя тот или иной союз фермеров", - утверждает он, говоря о возможных вспышках протеста.

"Мы не делаем различий [между демонстрантами]", - уверяет он, добавляя, что_"понимает_" гнев фермерского сообщества.

В субботу полиция сама вышла на улицы - что случается крайне редко - в рамках общенациональной мобилизации. Марши прошли примерно в двадцати городах Франции, чтобы осудить_"отсутствие твёрдости_" правительства в вопросах роста преступности и потребовать выделения дополнительных ресурсов.

Это была давно подготовленная акция, задуманная как_"гражданская_", на которую руководство профсоюза полицейского большинства пригласило ассоциации помощи жертвам и избранных представителей. Многочисленные правые и ультраправые деятели, включая Марион Марешаль и Сару Кнафо, заняли места за транспарантами и флагами.



Отвечая на вопрос о требованиях мобилизованных полицейских, глава Альянса нарисовал мрачную картину, указав на_"взрыв насилия в обществе_", а также на_"полицейские участки, которые разваливаются_" и где "40% автопарка необходимо заменить, но который мы, тем не менее, продолжаем использовать", иногда подвергая полицейских риску во время вмешательства.

"Мы не просто арестовываем людей, - отмечает Йоанн Марас. - Во Франции не хватает 10 000 следователей, и 3 миллиона процедур в настоящее время находятся на рассмотрении". "Клапан наконец-то вылетел", - резюмирует он.

По мнению главы профсоюза "Альянс", правительство_"_не ставит безопасность в центр дискуссии". "Год за годом мы роем яму для гипернасилия: число личных нападений растет".

Согласно данным по безопасности и правонарушениям за 2025 год, составленному Министерской статистической службой внутренней безопасности (SSMSI), тенденции по основным показателям, зарегистрированным полицией и жандармерией,"довольно неоднозначны".

Некоторые показатели выросли по сравнению с 2024 годом: покушение на убийство (+5 %), физическое насилие (+5 %), сексуальное насилие (+8 %) и незаконный оборот наркотиков (+8 %). Преднамеренные разрушения и повреждения немного выросли (+2 %), но остаются ниже уровня 2023 года, отмеченного городским насилием после смерти Наэля Мерзука, который попал под огонь полиции во время остановки и последующего отказа уступить дорогу.

Напротив, в 2025 году резко сократится количество вооруженных ограблений (-7%).

"Мы хотим действий, - настаивает Йоанн Марас, отмечая, что фермеры также присоединились к их маршу в субботу. - Натравливание нас на фермеров, как это было сделано во время движения "жёлтых жилетов", недопустимо", - заключает он.