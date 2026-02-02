Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Почти у каждой девушки здесь отличная фигура!» В файлах Эпштейна несколько латвийских моделей

© LETA 2 февраля, 2026 13:20

В рамках самой масштабной и, возможно, последней на сегодняшний день публикации файлов покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна обнародовано три миллиона документов. Там впервые упоминается значительная роль Латвии как одного из мест вербовки девушек.

Латвия упоминается в документах в различном контексте более 500 раз, Рига - более 800. Опубликованные файлы включают имена нескольких латвийских моделей и названия модельных агентств, а также личную переписку Эпштейна с латвийскими девушками.

Латышки могли быть и его помощницами.

"Рига - чудесное место. Почти у каждой девушки здесь отличная фигура! Мне весело, я сегодня был в Юрмале. Познакомился с несколькими замечательными девушками, получил много номеров телефонов, будет сложно поддерживать связь со всеми! Тебе стоит подумать о том, чтобы приехать сюда, почти у всех девушек зеленые или голубые глаза, и многие из них блондинки". - такое электронное письмо получил Эпштейн от некоего Ремзи - предположительно, одного из своих наемников.

Это было в 2011 году. Латвия упоминается и раньше - в 2001 году, когда сообщница Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию, якобы от тогдашнего премьер-министра.

Анонимный отправитель пишет в 2001 году, что получил личное приглашение от премьер-министра Латвии посетить страну. В письме спрашивается, занимаются ли в Латвии рыбалкой?

В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш. Он заявил, что никого не приглашал и ничего об этом не знает, а также никогда не увлекался рыбалкой. Возможно, в этой переписке слово "рыбалка" используется в переносном смысле.

"Рыбалкой" часто называют вербовку уязвимых людей. Большинство записей о Латвии датированы более поздним периодом - начиная с 2007 года. В них упоминаются имена нескольких латышских моделей и названия агентств, что позволяет предположить, что эти агентства могли быть одним из главных пунктов контакта между окружением Эпштейна и латышками.

(Lsm.lv, Delfi.lv, tv3.lv)

