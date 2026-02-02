«Почти у каждой девушки здесь отличная фигура!» В файлах Эпштейна несколько латвийских моделей

Латвия упоминается в документах в различном контексте более 500 раз, Рига - более 800. Опубликованные файлы включают имена нескольких латвийских моделей и названия модельных агентств, а также личную переписку Эпштейна с латвийскими девушками.

Латышки могли быть и его помощницами.

"Рига - чудесное место. Почти у каждой девушки здесь отличная фигура! Мне весело, я сегодня был в Юрмале. Познакомился с несколькими замечательными девушками, получил много номеров телефонов, будет сложно поддерживать связь со всеми! Тебе стоит подумать о том, чтобы приехать сюда, почти у всех девушек зеленые или голубые глаза, и многие из них блондинки". - такое электронное письмо получил Эпштейн от некоего Ремзи - предположительно, одного из своих наемников.

Это было в 2011 году. Латвия упоминается и раньше - в 2001 году, когда сообщница Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию, якобы от тогдашнего премьер-министра.

Анонимный отправитель пишет в 2001 году, что получил личное приглашение от премьер-министра Латвии посетить страну. В письме спрашивается, занимаются ли в Латвии рыбалкой?

В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш. Он заявил, что никого не приглашал и ничего об этом не знает, а также никогда не увлекался рыбалкой. Возможно, в этой переписке слово "рыбалка" используется в переносном смысле.

"Рыбалкой" часто называют вербовку уязвимых людей. Большинство записей о Латвии датированы более поздним периодом - начиная с 2007 года. В них упоминаются имена нескольких латышских моделей и названия агентств, что позволяет предположить, что эти агентства могли быть одним из главных пунктов контакта между окружением Эпштейна и латышками.

