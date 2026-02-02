Компания также сообщает, что поезд Тукумс II (5:59) — Рига (7:29) отменен на участке Тукумс II — Слока по техническим причинам. Пассажирам предлагается воспользоваться поездом Тукумс II (6:59) — Рига (8:29).
Поезд Рига (6:00) — Тукумс II (7:44) опаздывает примерно на 10 минут из-за ожидания встречного поезда.
Поезд Айзкраукле (6:02) — Рига (7:21) опаздывает примерно на 10 минут из-за погодных условий.
Поезд Слока (6:32) — Рига (7:29) опаздывает примерно на 15 минут по техническим причинам.
По техническим причинам поезда Рига (6:53) – Елгава (7:32) и Елгава (7:57) – Рига (8:43) будут курсировать на дизельных поездах.
Поезд Дубулты (6:08) – Рига (6:59) отменен по техническим причинам.
Тем временем на маршруте Приедайне-Рига рейс, отправляющийся со станции Приедайне в 6:50 утра, по техническим причинам обслуживается дизельным поездом.