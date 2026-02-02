Понедельник будет солнечным, но усилится ветер

Более облачный день ожидается на крайнем востоке страны, где возможен небольшой снег.

В Рижском заливе со второй половины дня будет дуть слабый или умеренный северный ветер порывами до 16 метров в секунду. Под влиянием ветра начнется образование льда на юге залива; во вторник и в последующие дни лед будет продвигаться к Курземскому побережью.

Северный ветер принесет немного более теплый воздух, и температура воздуха в понедельник днем повысится до -9...-14 градусов в понедельник днем и до -5...-8 градусов на побережье и в северной части Курземе.

В Риге ожидается солнечная погода без осадков. В течение дня усилится северный ветер, вечером на побережье залива порывы достигнут 16 метров в секунду. Потеплеет до -6 градусов.