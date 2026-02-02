Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пятизвёздочный отпуск с летальным исходом: туристы летели за солнцем — и не вернулись

2 февраля, 2026

Всюду жизнь 0 комментариев

Отдых на популярных курортах Кабо-Верде обернулся трагедией для четырёх британских туристов. Все они умерли после тяжёлых желудочных заболеваний, начавшихся во время отпуска. Возраст погибших — от 55 до 64 лет. Срок между поездкой и смертью — от нескольких дней до недель.

Люди ехали за морем, солнцем и «беззаботным all inclusive». Возвращались — уже не все.

В одном из случаев мужчина почувствовал себя плохо уже на третий день отдыха. Резкие боли в животе, диарея, рвота, высокая температура, крайняя слабость. После возвращения домой состояние не улучшилось. Спустя несколько недель он потерял сознание у себя дома и умер по дороге в больницу. Отпуск проходил в пятизвёздочном отеле, стоимость поездки составляла около трёх тысяч фунтов.

В другом случае всё развивалось ещё страшнее. Женщина заболела, а ночью, направляясь в ванную, поскользнулась на воде, вытекшей из холодильника, и сломала бедро. Несмотря на сильную боль, продолжающуюся диарею и рвоту, помощь оказывалась медленно. Позже её экстренно эвакуировали самолётом для лечения в другую страну, но уже на следующее утро она умерла. В медицинских документах фигурируют сепсис, полиорганная недостаточность и остановка сердца.

Всего за последние годы после поездок в Кабо-Верде скончались шесть британцев. При этом более полутора тысяч туристов жаловались на тяжёлые желудочные инфекции после отдыха на тех же курортах. Речь идёт не о лёгком недомогании, а о симптомах, которые буквально ломают организм — особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Родственники погибших рассказывают, что во время болезни связь с местными клиниками была слабой, информация поступала с задержками, а состояние близких стремительно ухудшалось. Люди не понимали, что происходит, и смотрели, как отпуск превращается в кошмар.

Кабо-Верде продолжает рекламироваться как райское направление для отдыха.
Чем на самом деле оборачивается этот «рай» — каждый решает сам.
 
 
  

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать