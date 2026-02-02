Пятизвёздочный отпуск с летальным исходом: туристы летели за солнцем — и не вернулись

Люди ехали за морем, солнцем и «беззаботным all inclusive». Возвращались — уже не все.

В одном из случаев мужчина почувствовал себя плохо уже на третий день отдыха. Резкие боли в животе, диарея, рвота, высокая температура, крайняя слабость. После возвращения домой состояние не улучшилось. Спустя несколько недель он потерял сознание у себя дома и умер по дороге в больницу. Отпуск проходил в пятизвёздочном отеле, стоимость поездки составляла около трёх тысяч фунтов.

В другом случае всё развивалось ещё страшнее. Женщина заболела, а ночью, направляясь в ванную, поскользнулась на воде, вытекшей из холодильника, и сломала бедро. Несмотря на сильную боль, продолжающуюся диарею и рвоту, помощь оказывалась медленно. Позже её экстренно эвакуировали самолётом для лечения в другую страну, но уже на следующее утро она умерла. В медицинских документах фигурируют сепсис, полиорганная недостаточность и остановка сердца.

Всего за последние годы после поездок в Кабо-Верде скончались шесть британцев. При этом более полутора тысяч туристов жаловались на тяжёлые желудочные инфекции после отдыха на тех же курортах. Речь идёт не о лёгком недомогании, а о симптомах, которые буквально ломают организм — особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Родственники погибших рассказывают, что во время болезни связь с местными клиниками была слабой, информация поступала с задержками, а состояние близких стремительно ухудшалось. Люди не понимали, что происходит, и смотрели, как отпуск превращается в кошмар.

Кабо-Верде продолжает рекламироваться как райское направление для отдыха.

Чем на самом деле оборачивается этот «рай» — каждый решает сам.





