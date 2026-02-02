В Венесуэлу прибыл новый посол США — первый с 2019 года

Также через соцсети министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что перезапуск американской дипмиссии - часть совместного плана по "созданию дорожной карты для урегулирования вопросов, представляющих двусторонний интерес, ... посредством дипломатического диалога и на основе взаимного уважения и международного права".

Шагом, предшествующим оттепели, стал визит 9 января делегации администрации Трампа в Каракас для оценки "технических и логистических" условий для восстановления дипломатических функций. США также ослабили санкции против венесуэльской нефтяной промышленности, открыв в нее доступ частным инвесторам.

Приезд в Венесуэлу Догу совпал с анонсом амнистии для политических заключенных от временного президента Делси Родригес. "Этот закон поможет залечить раны, оставленные политическим противостоянием", - считает она.

По данным Foro Penal, на сегодня подтверждено 310 случаев освобождения, хотя правительство утверждает, что выпустило из тюрем более 600 человек. США также подтвердили освобождение "всех известных Вашингтону американских граждан, которые были задержаны в Венесуэле".