Российская пропагандистка Симоньян, больная раком, изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Симоньян, которая всегда отличалась густыми волосами, на фотографии запечатлена после курса химиотерапии, из-за которой она потеряла волосы.

«Ничего не бойтесь. Бог существует, а смерти нет».

Как сообщалось ранее, 45-летняя Маргарита Симоньян поделилась подробностями своей болезни. По словам пропагандистки, рак груди у нее развился из-за сильной эмоциональной травмы, пережитой после смерти ее мужа.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT заявила, что первоначально ее симптомы «списали» на межреберную невралгию. Лишь 1 сентября, после консультации с врачами, она узнала, что у нее рак груди.

«Я не жду смерти, хотя бы потому, что не верю в неё. Смерть — это конец земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он повелит мне вернуться, тогда я пойду. Я вообще об этом не думаю. И, конечно, меньше всего меня беспокоит выпадение волос. Меня беспокоит, встретятся ли Путин и Трамп в Будапеште. Но беспокоиться о волосах взрослой вдовы с множеством детей — это даже как-то неловко», — отметила пропагандистка.

«У меня нет третьей стадии, но, слава Богу, первая или вторая. Что будет дальше, гадать бессмысленно. Может быть, с Божьей помощью меня вылечат, а может быть, — по Его воле — я пойду играть в нарды с Тиграшей. Мы давно не играли», — сказал Симоньян.