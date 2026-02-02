Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Российская пропагандистка Симоньян, больная раком, изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

2 февраля, 2026 15:43

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ранее сообщила о том, что у нее рак, опубликовала фотографию, демонстрирующую изменения, произошедшие с ней в результате лечения, пишет nra.lv.

Симоньян, которая всегда отличалась густыми волосами, на фотографии запечатлена после курса химиотерапии, из-за которой она потеряла волосы.

«Ничего не бойтесь. Бог существует, а смерти нет».

Как сообщалось ранее, 45-летняя Маргарита Симоньян поделилась подробностями своей болезни. По словам пропагандистки, рак груди у нее развился из-за сильной эмоциональной травмы, пережитой после смерти ее мужа.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT заявила, что первоначально ее симптомы «списали» на межреберную невралгию. Лишь 1 сентября, после консультации с врачами, она узнала, что у нее рак груди.

«Я не жду смерти, хотя бы потому, что не верю в неё. Смерть — это конец земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он повелит мне вернуться, тогда я пойду. Я вообще об этом не думаю. И, конечно, меньше всего меня беспокоит выпадение волос. Меня беспокоит, встретятся ли Путин и Трамп в Будапеште. Но беспокоиться о волосах взрослой вдовы с множеством детей — это даже как-то неловко», — отметила пропагандистка.

«У меня нет третьей стадии, но, слава Богу, первая или вторая. Что будет дальше, гадать бессмысленно. Может быть, с Божьей помощью меня вылечат, а может быть, — по Его воле — я пойду играть в нарды с Тиграшей. Мы давно не играли», — сказал Симоньян.

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

