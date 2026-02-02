Опять? Корпус А2 больницы Страдиня обойдется почти вдвое дороже

С начала строительства второй очереди корпуса А прошло шесть лет. Строительные работы должны были быть завершены почти три года назад, но все пошло не по плану.

В 2024 году больница Страдиня в одностороннем порядке расторгла договор с тогдашним застройщиком, компанией "Velve", поскольку, как указала больница, не были соблюдены сроки и были обнаружены существенные дефекты в здании, включая плесень.

Больница после расторжения договора с "Velve" сама переняла строительный процесс и заключила договор на 7 млн евро с компанией "P un S būvniecība", которой было поручено выполнить срочные работы. Была заменена крыша больницы, проведены ремонтные работы, установлены системы водоотвода.

"Фактически, мы позаботились о том, чтобы вода больше не попадала в это здание", - заявил в январе прошлого года Лаурис Видзис, председатель правления больницы.

В настоящее время завершена внешняя оболочка здания, включая крышу и окна, возведены перекрытия. Строительство инженерных коммуникаций также практически завершено. В здании имеется временная система отопления. До начала конкурса в конце прошлого года управление строительством перешло от больницы к VNĪ. Строительство будет финансироваться из трех источников - Европейского фонда регионального развития, государственного бюджета и средств больницы.

"Мы, конечно, сохраняем контроль над решениями, принимаемыми в процессе строительства, и они (VNĪ - ред.) не могут вносить какие-либо существенные изменения без нашего одобрения, которые могут оказать финансовое влияние на реализацию проекта или изменить его функциональность", - сказал член правления больницы Гиртс Ансонс.

(Lsm.lv)