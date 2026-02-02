Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опять? Корпус А2 больницы Страдиня обойдется почти вдвое дороже

2 февраля, 2026 12:10

Новости Латвии

Государственное АО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) может заключить договор со строителем корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня в лучшем случае в феврале. Сумма договора, как ожидается, составит не менее 100 миллионов евро. Это означает, что в лучшем случае стоимость строительства здания будет почти вдвое выше, чем планировалось изначально в 2020 году, сообщает программа Латвийского телевидения "de facto".

С начала строительства второй очереди корпуса А прошло шесть лет. Строительные работы должны были быть завершены почти три года назад, но все пошло не по плану.

В 2024 году больница Страдиня в одностороннем порядке расторгла договор с тогдашним застройщиком, компанией "Velve", поскольку, как указала больница, не были соблюдены сроки и были обнаружены существенные дефекты в здании, включая плесень.

Больница после расторжения договора с "Velve" сама переняла строительный процесс и заключила договор на 7 млн евро с компанией "P un S būvniecība", которой было поручено выполнить срочные работы. Была заменена крыша больницы, проведены ремонтные работы, установлены системы водоотвода.

"Фактически, мы позаботились о том, чтобы вода больше не попадала в это здание", - заявил в январе прошлого года Лаурис Видзис, председатель правления больницы.

В настоящее время завершена внешняя оболочка здания, включая крышу и окна, возведены перекрытия. Строительство инженерных коммуникаций также практически завершено. В здании имеется временная система отопления. До начала конкурса в конце прошлого года управление строительством перешло от больницы к VNĪ. Строительство будет финансироваться из трех источников - Европейского фонда регионального развития, государственного бюджета и средств больницы.

"Мы, конечно, сохраняем контроль над решениями, принимаемыми в процессе строительства, и они (VNĪ - ред.) не могут вносить какие-либо существенные изменения без нашего одобрения, которые могут оказать финансовое влияние на реализацию проекта или изменить его функциональность", - сказал член правления больницы Гиртс Ансонс.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

