России нужна вся Украина: Ринкевич — о войне и мире

По словам президента, разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины в суровую зиму "приближается к еще одному военному преступлению или геноциду".

По мнению политика, дипломатического решения развязанной Россией войны пока не видно, но он будет рад, если окажется неправ в этой оценке.

Ринкевич повторил, что главным препятствием для достижения результата на переговорах о мире и прекращении огня является Россия, которая, очевидно, руководствуется надеждой полностью подчинить себе Украину и поэтому, похоже, не готова идти на компромисс.

Президент считает, что у Запада все еще есть рычаги влияния на этот конфликт, такие как увеличение финансирования и поставок для Украины, усиление санкций против России и дипломатического давления на нее.

Этой зимой Россия очень активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, регулярно оставляя сотни тысяч людей без тепла и электричества в суровые зимние холода.

