ChatGPT может прекратить свое существование уже в следующем году: СМИ

Согласно данным NYT, операционные расходы OpenAI в 2025 году составили около 8 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2028 году эта цифра вырастет до 40 миллиардов долларов. Несмотря на такой уровень расходов, компании по-прежнему не хватает устойчивой бизнес-модели, и прибыльность ожидается не раньше 2030 года.

Главная уязвимость проекта заключается в структуре его аудитории. Большинство пользователей предпочитают бесплатные версии чат-ботов и, скорее всего, перейдут к конкурентам, если их заставят платить. В отличие от Google, Meta или Microsoft, у OpenAI нет сторонних источников дохода для субсидирования своих разработок в области ИИ, что делает его позицию критически важной.

Широкое внедрение агентов искусственного интеллекта , по крайней мере, может дать шанс спасти ситуацию. Если они станут незаменимыми инструментами в повседневной жизни, ценность предоставляемых услуг возрастет. Однако пока неясно, будут ли у разработчиков ресурсы, чтобы дождаться этого технологического перехода.

Аналитики не исключают сценария, при котором испытывающая трудности компания OpenAI будет приобретена технологическим гигантом, таким как Microsoft или Amazon. Однако эксперты подчеркивают, что возможное банкротство лидера рынка не будет означать конец самой технологии.

«Крах OpenAI не будет означать провал искусственного интеллекта. Это просто будет концом самой удивительной компании, которая его создала», — говорится в публикации.