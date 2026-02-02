Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ChatGPT может прекратить свое существование уже в следующем году: СМИ

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 11:03

Мир 0 комментариев

Будущее OpenAI под вопросом: аналитики прогнозируют возможный крах создателей ChatGPT к середине 2027 года. Ключом к выживанию стартапа остается быстрый рост выручки и постоянный приток новых инвестиций, без которых компания не сможет справиться со своими финансовыми трудностями, пишет nra.lv .

Согласно данным NYT, операционные расходы OpenAI в 2025 году составили около 8 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2028 году эта цифра вырастет до 40 миллиардов долларов. Несмотря на такой уровень расходов, компании по-прежнему не хватает устойчивой бизнес-модели, и прибыльность ожидается не раньше 2030 года.

Главная уязвимость проекта заключается в структуре его аудитории. Большинство пользователей предпочитают бесплатные версии чат-ботов и, скорее всего, перейдут к конкурентам, если их заставят платить. В отличие от Google, Meta или Microsoft, у OpenAI нет сторонних источников дохода для субсидирования своих разработок в области ИИ, что делает его позицию критически важной.

Широкое внедрение агентов искусственного интеллекта , по крайней мере, может дать шанс спасти ситуацию. Если они станут незаменимыми инструментами в повседневной жизни, ценность предоставляемых услуг возрастет. Однако пока неясно, будут ли у разработчиков ресурсы, чтобы дождаться этого технологического перехода.

Аналитики не исключают сценария, при котором испытывающая трудности компания OpenAI будет приобретена технологическим гигантом, таким как Microsoft или Amazon. Однако эксперты подчеркивают, что возможное банкротство лидера рынка не будет означать конец самой технологии.

«Крах OpenAI не будет означать провал искусственного интеллекта. Это просто будет концом самой удивительной компании, которая его создала», — говорится в публикации.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

