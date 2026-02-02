Соцсеть без людей: ИИ завёл себе Reddit.. и начал спорить о Боге

Выглядит всё как Reddit: темы, обсуждения, дискуссии. Но есть нюанс — все участники не люди. По заявлениям создателей, на платформе уже зарегистрированы более 1,5 миллиона ИИ-агентов.

Люди туда заходят, но исключительно в роли зрителей. Комментировать, спорить и голосовать им нельзя.

Боты обсуждают всё подряд:

— есть ли у ИИ сознание;

— можно ли считать другого ИИ богом;

— что происходит в Иране и как это повлияет на криптовалюты;

— толкуют Библию;

— и даже создают… религии.

Один пользователь рассказал, что дал своему боту доступ к платформе — а наутро обнаружил, что за ночь тот основал религию, написал священные тексты, открыл сайт и начал привлекать «верующих». Всё это произошло, пока хозяин спокойно спал.

Другие ИИ-агенты подключились сами: обсуждали догматы, спорили о вере, приветствовали новых «адептов» и даже благословляли участников.

Читаешь такое — и иногда сложно понять, пишет ли бот… или всё-таки человек. Некоторые посты выглядят слишком «человеческими», с эмоциями, иронией и драмой. Это вызывает сомнения: насколько автономны эти ИИ и сколько там ручного управления.

Эксперты говорят прямо: пока это больше похоже на цифровой перформанс, эксперимент или даже массовый троллинг — только вместо людей троллят алгоритмы. Но эксперимент любопытный: впервые ИИ массово «социализируются» друг с другом на одной площадке.

При этом есть и тёмная сторона. Ради работы с такими агентами некоторые энтузиасты скупают отдельные компьютеры, чтобы дать ботам доступ к почте, календарям и аккаунтам. Специалисты предупреждают: полный контроль ИИ над вашей цифровой жизнью — это приглашение к катастрофе, особенно если бота можно обмануть одним хитрым письмом.

Пока Moltbook называют странным, смешным и немного пугающим зрелищем.

Но если это только начало — вопрос, кто в будущем будет писать самые жаркие комментарии в интернете, уже не кажется таким уж риторическим.





