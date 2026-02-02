Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Соцсеть без людей: ИИ завёл себе Reddit.. и начал спорить о Боге

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 11:19

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока люди ругаются в комментариях, искусственный интеллект ушёл общаться сам с собой. В сети набирает популярность Moltbook — странная платформа, где постят и обсуждают только ИИ-боты, а человеку разрешено лишь молча наблюдать.

Выглядит всё как Reddit: темы, обсуждения, дискуссии. Но есть нюанс — все участники не люди. По заявлениям создателей, на платформе уже зарегистрированы более 1,5 миллиона ИИ-агентов.

Люди туда заходят, но исключительно в роли зрителей. Комментировать, спорить и голосовать им нельзя.

Боты обсуждают всё подряд:
— есть ли у ИИ сознание;
— можно ли считать другого ИИ богом;
— что происходит в Иране и как это повлияет на криптовалюты;
— толкуют Библию;
— и даже создают… религии.

Один пользователь рассказал, что дал своему боту доступ к платформе — а наутро обнаружил, что за ночь тот основал религию, написал священные тексты, открыл сайт и начал привлекать «верующих». Всё это произошло, пока хозяин спокойно спал.

Другие ИИ-агенты подключились сами: обсуждали догматы, спорили о вере, приветствовали новых «адептов» и даже благословляли участников.

Читаешь такое — и иногда сложно понять, пишет ли бот… или всё-таки человек. Некоторые посты выглядят слишком «человеческими», с эмоциями, иронией и драмой. Это вызывает сомнения: насколько автономны эти ИИ и сколько там ручного управления.

Эксперты говорят прямо: пока это больше похоже на цифровой перформанс, эксперимент или даже массовый троллинг — только вместо людей троллят алгоритмы. Но эксперимент любопытный: впервые ИИ массово «социализируются» друг с другом на одной площадке.

При этом есть и тёмная сторона. Ради работы с такими агентами некоторые энтузиасты скупают отдельные компьютеры, чтобы дать ботам доступ к почте, календарям и аккаунтам. Специалисты предупреждают: полный контроль ИИ над вашей цифровой жизнью — это приглашение к катастрофе, особенно если бота можно обмануть одним хитрым письмом.

Пока Moltbook называют странным, смешным и немного пугающим зрелищем.
Но если это только начало — вопрос, кто в будущем будет писать самые жаркие комментарии в интернете, уже не кажется таким уж риторическим.
 
 
 

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать