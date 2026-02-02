Тарифы на коммуналку-2026: что почём?

Вода уже не дешёвая

Обещают – в этом году без изменений

Как мы помним, рижское муниципальное предприятие Rīgas Udens с 1 декабря прошлого года повысило тариф на услуги водоснабжения и канализации - с 2,34 до 2,67 евро за кубометр (без НДС 21%). Это плата за воду - 1,41 евро за кубометр - и плата за канализацию - 1,26 евро за куб. Плюс НДС, всего – 3,23 евро вместе 2,83 (с налогом).

Для семьи, проживающей в многоквартирном доме, повышение тарифа увеличит ежемесячные расходы примерно на 2,60 евро. Как успокаивает компания, это составляет менее 1% от среднего дохода семьи на одного человека.

Средства, полученные от повышения тарифов, будут направлены на обновление городских сетей. К 2030 году обновят не менее 90 км водопроводных и 55 км канализационных сетей.

Тариф Rīgas Udens в прошлом году поднимался дважды: с 1 января и с 1 июня 2025 года.

В новом году дополнительных изменений поставщик пока не планирует...

Разные тарифы на тепло

Тариф на теплоэнергию АО Rīgas siltums (RS) без корректировки с 1 октября повысился на 4,1%, составив 80,96 евро за мегаватт, а с корректировкой это 83,01 евро. Уточним, что эти цифры указываются без налога на добавленную стоимость (НДС на теплоэнергию – 12%). Вспомним, что сначала RS замахнулось и вовсе поднять тариф на 21,5% — до 90,15 евро за мегаватт (без НДС), но, спасибо, Минэкономики эти аппетиты укоротило.

Цены зависят от стоимости природного газа и древесной щепы. Поскольку их стоимость стабильна, в текущем отопительном сезоне изменений не ожидается. Предприятие RS работает над возможностью снизить тарифы в сезоне-2026/2027...

А в городах и весях тарифы на тепло могут быть очень внушительными. Так, в части городов с 1 января 2026 года тариф поднялся: в Пиньки, Марупе, Скулте, Тирайне - до 95,60 евро/МВт·ч; в Усме – до 93,39 евро; в Юрмале – до 86,80; в Цесисе – 84,67; в Екабпилсе окрестностях – до 80,71.

В некоторых населенных пунктах тариф опустился, но остается очень высоким: в Стикли – 122,89 евро/Мвт·ч; в Ваврской волости – 109,35; в Ужавской волости – 115,92; в Юркалне – 93,79; в Сигулде - 94,57.

По информации Регулятора общественных услуг (SPRK), если в январе спрос на природный газ вырастет из-за низкой температуры и слабого ветра в Европе, то прежняя цена – 28 евро/Мвт·ч – может измениться...

Да будет свет!

Электроэнергия: есть выбор поставщика

На рынке услуг поставки электроэнергии работают с десяток поставщиков, и у потребителя, если он захочет и найдет время разбираться в нюансах, есть выбор.

* Elektrum. Цены на электроэнергию зависят от вида продукта, условий договора и текущей рыночной ситуации. Изменения цен происходят индивидуально для каждого клиента и не привязаны к конкретной дате. Примерно 10% клиентов пересматривают тарифы в конце года, для остальных - в другое время по условиям договора.

* Enefit. Фиксированный тариф на весь период договора (12, 18 или 24 месяца), который не меняется в зависимости от сезонности и рыночных колебаний, и динамичный тариф, где цена формируется на бирже и меняется каждые 15 минут в зависимости от спроса, производства и погодных условий.

Прогноз на 2026 год: средние цены останутся на уровне 2025 года с возможным постепенным снижением в долгосрочной перспективе по мере роста доли солнечной и ветровой энергии.

* Sadales tīkls (ST). Тарифы на распределение электроэнергии в этом году не изменятся. Но с наступлением 2026 года закончилась государственная поддержка потребителей электроэнергии, введенная в 2023-м, и для некоторых домохозяйств с однофазным и трехфазным подключением увеличится ежемесячная плата за поддержание мощности. Изменения затронут наиболее распространенные подключения частных лиц (от 16 до 25 ампер) и тарифный план «Основной".

- Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячная плата за поддержание мощности увеличится на 0,2-1,26 евро в месяц без учета НДС (21%) в зависимости от выбранной мощности;

- для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без учета НДС (21%).

Эти изменения не коснутся домохозяйств, на которые не распространяется государственная помощь (с подключением 32 A и выше), и юридических лиц. Для этих клиентов фактическая плата за обслуживание мощности останется неизменной в 2026 году.

Изменения ST также не повлияют на размер ежемесячного платежа для клиентов, использующих тарифный план «Специальный", который подходит для исключительных случаев, таких как недвижимость с нулевым или очень низким потреблением, летний дом зимой или пустующая квартира. В то же время с января порог льготного потребления для тарифного плана «Специальный» немного увеличится...

V Льготы сохраняются

на оплату электроэнергии защищенным социально группам жителей. Лица со статусом нуждающейся или малообеспеченной семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, лица с инвалидностью 1-й группы могут продолжать получать из государственного бюджета доплаты для расчетов за электроэнергию в размере 20 евро, а многодетные семьи - в размере 25 евро.

Заявку на доплату подавать не нужно – она предоставляется автоматически в виде скидки на сумму к оплате за электроэнергию...

Впереди повышение

Рижская дума в заботах о мусоре

Рижская дума планирует с 1 марта 2027 года сделать сортировку отходов обязательной для всех жителей столицы. Придется разделять бумагу, пластик и металл по специальным контейнерам, а в коричневые контейнеры выбрасывать остатки пищи, то есть органические биологические отходы. Также предполагается разрешить компостирование органики во дворах частных и многоквартирных домов.

Обещают установить минимальные интервалы вывоза мусора: несортированные, бумажные, пластиковые и стеклянные отходы должны вывозиться не реже одного раза в восемь недель, а биологические — не реже одного раза в четыре недели.

С 2027 года компании-операторы будут обязаны бесплатно мыть и дезинфицировать мусорные контейнеры через определенные промежутки времени.

Нюансы пока обсуждаются депутатами и комитетами Рижской думы...

Полезные советы

Как сохранить тепло в квартире

Тепло дорогое, счета большие, а дома все равно холодно. Так говорят многие жильцы многоквартирных домов. Попробуем сохранить тепло в квартире без затрат. Вот что советует сделать Rīgas siltums.

* Радиаторы следует освободить от штор, мебели и других предметов, которые мешают оптимальной передаче тепла.

* За радиаторами можно разместить теплоотражающий материал (например, фольгу).

* Перед началом отопительного сезона радиаторы следует тщательно очистить пылесосом.

* В отопительный сезон обязательно необходимо проветривать помещения, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и предотвратить образование конденсата. Проветривайте помещения кратковременно и интенсивно.

* Не оставляйте окна и двери на лестничных клетках и в других местах общего пользования открытыми. Убедитесь, что входная дверь и окна плотно закрыты.

* При низких температурах наружного воздуха уменьшите интенсивность вентиляции в квартире (закрыв регулируемые жалюзи).

* Чтобы уменьшить теплопотери в доме, сэкономить тепло и, следовательно, снизить расходы на отопление, люки на чердак следует герметизировать, окна на чердак и в подвал - остеклить, лестницы оборудовать двойными дверями и механическими доводчиками.

* Заменить некачественные и поврежденные окна. Если это невозможно, щели в окнах следует заделать теплоизоляционным материалом.

Владельцы квартир должны сообщать о любых недостатках в ограждающих конструкциях здания управляющему, чтобы он мог своевременно обеспечить дальнейшее приведение здания в порядок...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА