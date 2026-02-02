Выиграл в лотерею и построил «наркоимперию»…на пенсии!

Деньги он вложил не в дом у моря и не в путешествия, а в крупнейшее подпольное производство поддельных таблеток. Бизнес работал из тихого сельского дома, без вывесок и лишнего шума. Помогал сын. Соседи ни о чём не догадывались.

За несколько лет через сеть разошлись миллионы фальшивых пилюль, а следствие оценило оборот схемы примерно в €335 млн. В переписках пенсионер позволял себе браваду — на пике он писал, что Джефф Безос и Илон Спайк должны оглядываться.

Никакого особняка, никакой роскоши — только оборудование, сырьё и логистика. Производство шло годами, пока полиция не вскрыла масштаб операции. Когда цифры легли на стол суда, история перестала выглядеть анекдотом.

Итог — 16 лет тюрьмы.

Лотерейный билет оказался входным билетом совсем не в ту жизнь, о которой мечтают большинство.

Иногда самые странные преступные империи начинаются не с криминальных кварталов, а с удачи — и очень тихого дома в деревне.





