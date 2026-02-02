Кровать, обогреватель и еда: в подвале многоквартирного дома в Кегумсе жил подросток

Полиция получила вызов 23 января. Прибыв на место стражи правопорядка обнаружили, что одна дверь в подвал не закрыта.

В подвале была обнаружена заправленная кровать, а также различные предметы — обогреватель, монитор и остатки еды.

Звонившая объяснила сотрудникам правоохрательных органов, что в подвале, вероятно, проживает несовершеннолетний мальчик, проживающий на лестничной площадке по соседству.

Полиция прибыла в квартиру, где жил мальчик. Мужчина открыл дверь и объяснил, что человек, поселившийся в подвале, — его сын. Мальчика в это время не было дома, он уехал к другу в Яунелгаву.

Ранее отец мальчика уже выгонял сына и его друзей из подвала, где они устроили «штабик». Мужчина пообещал сотрудникам правоохранительных органов провести разъяснительные беседы, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.