Аcerolа Sweet: здоровье со вкусом вишни Реклама Редакция PRESS 2 февраля, 2026 14:43 Реклама

Русское слово «витамины» произошло от латинского vita («жизнь»), и это не преувеличение. Именно благодаря витаминам мы имеем возможность бодро шагать по жизни, а не лежать дома в постели, скрючившись от болезней.

Король витаминов

Все витамины жизненно необходимы нашему организму. Однако если бы в этом «витаминном королевстве» выбирали короля, то корона наверняка досталась бы витамину С. Потому что без него — никуда!

Этот витамин играет ключевую роль в укреплении нашей иммунной системы. Когда токсины попадают в организм, белые кровяные тельца начинают выделять вещества, разрушающие нежелательных «гостей». Но этот механизм запускается только тогда, когда в организме достаточно витамина С.

«Король витаминов» участвует в образовании коллагена — «цементного раствора нашего организма, ведь именно коллаген прикрепляет друг к другу клетки (в том числе и те, которые образуют мышцы, сухожилия и связки), делает прочными наши зубы и кости.

Болезням — бой!

Думаете, на этом достоинства витамина С исчерпываются? Ошибаетесь!

Витамин С помогает нам оставаться здоровыми, нейтрализуя свободные радикалы — токсичные молекулы, которые вырабатываются организмом, когда мы подвергаемся воздействию солнечных лучей, озона, табака и т. д. Если не принимать в достаточных количествах витамин С, свободные радикалы способны полностью разрушить наш организм. Кроме того, витамин С укрепляет лимфатические узлы, участвует в биохимических превращениях фолиевой кислоты. Помогает уменьшить аллергенные симптомы. Очень действенен в борьбе со множеством заболеваний: от банальной простуды до таких грозных диагнозов, как туберкулез или астма... И это еще далеко не полный перечень услуг, который оказывает нашему здоровью «король витаминов».

Секрет Петра I

Одна беда — наш организм не в состоянии самостоятельно вырабатывать витамин C. А значит, если мы хотим быть здоровыми, важно включать в свое меню как можно больше продуктов, содержащих витамин C. Об этом знали еще в XVI веке, когда было установлено, что источником витамина С являются свежие овощи и фрукты, особенно цитрусовые.

Неслучайно Петр I, создавая в 1703 году российский флот, вводил для моряков «голландский рацион», включавший лимоны и апельсины. Великий русский царь не предполагал, что где-то за морями существует более богатый источник витамина С — ацерола.

Абсолютный рекордсмен

Ацерола — абсолютный мировой рекордсмен по содержанию витамина С. Эта чудо–вишня растет в Центральной и Южной Америке, цветет бело–розовыми цветами, которые потом превращаются в ярко–красные плоды. Каждая ягодка ацеролы — настоящий мини-заводик по производству витамина С. В ацероле не просто много витамина С, его там чудовищно много! В 30–40 раз больше, чем в лимонах и апельсинах!

Судите сами: средний уровень витамина С в апельсинах (на 100 граммов) — 49 мг, в лимонах — 57 мг, а в ацероле — 1678 мг! Наряду с витамином С ацерола содержит витамины А, B1, B2, магний, пантотеновую и никотиновую кислоты, калий, ниацин, кальций, магний и др. Что и говорить, поистине волшебная ягода! Вот только отправляться за ней в Америку далековато...

Спрашивайте в аптеках Латвии!

Не расстраивайтесь: лететь через океан за чудо–вишней вам не придется. Потому что в аптеках Латвии можно купить биологически активный комплекс Acerola Sweet. Он изготовлен из плодов ацеролы — источника натурального витамина С, и его эффект превосходит все ожидания.

Acerola Sweet поднимает иммунитет, регенерирует кожу, повышает умственную активность, улучшает обмен веществ.

Принимая Acerola Sweet регулярно, вы будете всегда бодры и здоровы. Этот биологически активный комплекс в кратчайшие сроки приведет ваш организм в боевой настрой — поможет выдержать любые перегрузки, преодолеть смену времен года, убережет от простудных заболеваний, подарит заряд энергии... К слову, вкус у витаминов очень приятный. Может быть, именно таким и должно быть на вкус здоровье?

Важно!

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Par uztura bagātinātāju lietošanas nepieciešamību jākonsultējas ar ģimenes ārstu