Укрепление нацбезопасности — неизменный приоритет: Ринкевич встретился с чиновниками судебной системы

По словам советника Ринкевича Мартиньша Дрегериса, сегодня в Рижском замке президент встретился с председателем Конституционного суда Иреной Куциной, председателем Верховного суда Айгаром Струпишсом, министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, председателем юридической комиссии Сейма Андреем Юдиным и генеральным прокурором Арминсом Мейстерсом.

Во время встречи стороны обсудили работу в 2025 году и приоритеты на 2026 год. "Укрепление национальной безопасности Латвии является постоянным приоритетом, о чем свидетельствует и создание Департамента защиты национальной безопасности в Генеральной прокуратуре", - сказал Ринкевич.

Обсуждалось также выполнение решений Конституционного суда. Президент Латвии заявил, что для выполнения решений Конституционного суда необходимо своевременное и качественное сотрудничество законодательной и исполнительной власти, чтобы выявленные Конституционным судом недостатки были устранены своевременно и по существу.

Также должностные лица обсудили стратегию Совета юстиции на 2026-2030 годы, укрепление независимости судебной власти, в том числе при формировании бюджета, и организационные реформы судебной системы, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся у судов ресурсы.