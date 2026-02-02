ViVi всё ещё не ту-ту: поезда в Латвии продолжают опаздывать

Поезд Рига (12:39) – Айзкраукле (14:01) и поезд Рига (11:45) – Тукумс II (13:30) идут с опозданием примерно на десять минут, а поезд Рига (11:40) – Валга (14:05) идет с опозданием примерно на 15 минут.

Между тем поезд Слока (12:18) - Рига (13.15) идет с опозданием примерно на 15 минут, а поезд Тукумс I (11.52) - Рига (13.15) отменен на участке Тукумс I - Слока. В то же время поезд Кеммери (13.09)-Рига (14.15) будет курсировать по маршруту Тукумс I-Рига с отправлением из станции Тукумс I в 12.52, из Милзкалне - в 12.56, из Смарде - в 13.01.

Также поезд Рига (11:58) – Саулкрасты (12:59) курсирует с задержкой примерно 10 минут.

Компания ранее пояснила агентству LETA, что по техническим причинам поезд Тукумс II (5:46) – Рига (7:29) был отменен. Учитывая, что на линии Тукумс и на станции Земитаны в настоящее время проводятся ремонтные работы и доступ к путям ограничен, любые сбои в движении одного поезда влияют и на последующие рейсы.

Кроме того, для обеспечения пассажирских перевозок в понедельник утром на участках Рига-Приедайне и Рига-Елгава были организованы перевозки дизельными поездами.