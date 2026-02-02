Атлантида на Балтике: куда исчез город, который в Средние века называли «чудом Севера»

В отличие от мифических городов, Винета оставила после себя не только легенды, но и свидетельства очевидцев. Летописцы подробно описывали ее улицы, рынки, дома и колокола, которые, по преданию, до сих пор будто бы звенят под водой. Здесь стояли здания с цветными стеклами, кирпичные фасады украшали беломраморные колонны, обрамленные золотом. Богатство горожан не скрывалось — оно демонстрировалось. Мужчины носили меховые одежды с перьями на беретах, женщины кутались в шелка и бархат, любили тяжелые золотые цепи, крупные драгоценные камни, золотую утварь и даже пряли нити на золотых веретенах.

Один из самых авторитетных хронистов XI века писал, что город буквально ломился от товаров всех северных народов и превосходил красотой и размерами любой другой европейский центр. Но его перо зафиксировало и иную сторону этого изобилия — вызывающее высокомерие. Винетяне, говорили летописцы, затыкали щели в стенах хлебом, а младенцев вытирали булками. Эта демонстративная роскошь, возможно, и стала прологом катастрофы.

Возможные местоположения легендарной Винеты. Фото: Википедия.

Начиная с VIII века Винета считалась важнейшей торговой метрополией Балтики. Здесь сходились пути варягов, славян, греков, саксов. Город принимал мореплавателей, купцов и ремесленников со всего Севера, но при одном условии: приезжие должны были скрывать свою христианскую, то есть католическую, веру. Винета оставалась языческим городом, поклонявшимся собственным богам. По этой причине многие ученые-хронисты так и не побывали там лично, довольствуясь рассказами королей, купцов и путешественников.

В северных сагах Винета упоминается неоднократно. Уже само ее имя звучит по-славянски. Легенды утверждают, что раз в сто лет город поднимается со дна моря, и спасти его может даже ребенок — если он родился в воскресенье и войдет в город, заплатив всего одну монету. Рассказывали о пастухе, который увидел Винету во всей красе, но не смог войти — при нем не оказалось ни копейки. С тех пор, говорили романтики, над морем иногда слышен глухой колокольный звон. И это не просто красивая метафора: в Винете действительно были колокола.

Спустя столетие после первых описаний другой хронист, посвятивший Винете отдельную главу, почти дословно повторил своего предшественника, добавив важную деталь: город подвергся нападению флота датского короля и был полностью разрушен. Остались лишь полузатопленные руины. После 1170 года имя Винеты исчезает из хроник, будто город никогда и не существовал.

Поиски затонувшего мегаполиса предпринимались не раз — начиная с XVI–XVII веков. На сегодняшний день существовали две основные версии его местонахождения, но обе оказались несостоятельными. Да, на островах Волин и Узедом действительно находились ранние славянские поселения, однако они не соответствуют ни описаниям летописцев, ни масштабам Винеты.

Между тем средневековый хронист дал вполне конкретное географическое указание: от Винеты до города Деммин — несколько часов пути на веслах по реке Пеене, притоку Одера. Проблема лишь в том, что за тысячу лет изменились русла рек и исчезло одно из устьев Одера — четвертое по счету. Однако в том, что оно существовало, сомнений нет. Во время катастрофического паводка, который ученые назвали наводнением тысячелетия, илистые воды вновь устремились в Балтику по своему древнему пути, обозначив забытое русло.

Это позволило иначе прочитать старые тексты. В XI веке река Пеене текла не на восток, как сегодня, а на запад. Тогда путь до Деммина действительно занимал несколько часов. Неожиданное подтверждение этой гипотезы нашлось и в античных источниках. Еще во II веке древнегреческий географ указал точные координаты устья большой реки в заболоченных, поросших мхом землях — именно там, где позднее, по всем признакам, выросла Винета.

Винета (лат. Wineta) на карте Померании из издания атласа Абрахама Ортелия 1573 г. Фото: Википедия.

Оставалась одна загадка — название города. В рукописях оно фигурирует в разных вариантах: Yumne, Iumne, Uimne. Однако при внимательном анализе стало ясно: готический шрифт, состоящий из вертикальных штрихов, легко мог ввести переписчиков в заблуждение. Вероятнее всего, речь шла о слове «imne», обозначавшем лесное пчеловодство — бортничество. И это неожиданно совпало с современным названием городка неподалеку от предполагаемого места раскопок — Барт. В VIII–IX веках мед ценился наравне с солью и был основой для медовухи — «вина» того времени.

Как же погиб этот город? Климатологи единодушны: за последние пять тысяч лет Балтика не переживала катастрофических природных катаклизмов. А Винета, согласно источникам, уходила под воду в течение трех дней и ночей. Это исключает землетрясение или цунами. Остается только одно объяснение — затопление.

Прибрежные народы умели строить плотины и шлюзы не хуже римлян. Земли, лежащие ниже уровня моря и защищенные дамбами, были необыкновенно плодородны: урожай собирали дважды в год. Античные авторы описывали эти места как пастбища, леса и «болота», якобы непригодные для земледелия. Но в переводах обнаружилась ошибка: слово означало не трясины, а плодородные илистые низменности — именно такие земли и нуждаются в сложной системе гидротехнических сооружений.

Катастрофа, вероятнее всего, была рукотворной. Враги — возможно, датчане, но не обязательно только они — пробили плотину. Рукотворный прилив смел дамбы, и штормовые волны Балтики хлынули на беззащитный город. Судьба Винеты была решена.

Процветающий и свободный город слишком раздражал соседей. Его экономика поражала современников: наряду с серебряными монетами здесь ходили своеобразные чеки — лоскуты ткани, которые, по всей видимости, можно было в любой момент обменять на золото. Городом управляли не князья и короли, а совет старейшин — структура, удивительно напоминающая будущие Венецию и ганзейские города.

Сохранять такую свободу в окружении народов иной веры было почти невозможно. При этом жители Винеты ощущали культурную и торговую близость с Киевом, Византией и Новгородом — об этом свидетельствуют документы. Не исключено, что город был православным и пал жертвой крестового похода 1147 года.

Есть и еще одна деталь. Цепочка городов викингов, протянувшаяся до Новгорода, располагалась примерно в дне пути друг от друга — словно жемчуг на нитке. Но в этой цепи явно не хватает одного звена. Возможно, именно Винеты.

Чтобы проверить эту гипотезу, предстоят масштабные исследования: анализ пыльцы в долинах рек, изучение древних русел, поиск следов дамб. Все оружие современной археологии будет приведено в действие.

И, наконец, самое интригующее. В византийских и киевских летописях, вероятно, скрываются упоминания затонувшего города. Возможно, именно там Винета фигурирует под иным именем. Как называли ее восточные хронисты — вопрос, на который науке еще предстоит ответить.