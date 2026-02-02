Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Атлантида на Балтике: куда исчез город, который в Средние века называли «чудом Севера»

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 16:03

История и культура 0 комментариев

Иногда легенды оказываются слишком подробными, чтобы быть вымыслом. Слишком точными — чтобы их можно было списать на поэзию. На дне Балтийского моря, под толщей ила и холодной воды, может скрываться город, который в Средние века называли чудом Севера. Его сравнивали с Венецией, называли балтийской Атлантидой, славянским Амстердамом и даже немецким «Титаником». Речь идет о Винете — торговом мегаполисе раннего Средневековья, исчезнувшем с карты Европы почти тысячу лет назад.

В отличие от мифических городов, Винета оставила после себя не только легенды, но и свидетельства очевидцев. Летописцы подробно описывали ее улицы, рынки, дома и колокола, которые, по преданию, до сих пор будто бы звенят под водой. Здесь стояли здания с цветными стеклами, кирпичные фасады украшали беломраморные колонны, обрамленные золотом. Богатство горожан не скрывалось — оно демонстрировалось. Мужчины носили меховые одежды с перьями на беретах, женщины кутались в шелка и бархат, любили тяжелые золотые цепи, крупные драгоценные камни, золотую утварь и даже пряли нити на золотых веретенах.

Один из самых авторитетных хронистов XI века писал, что город буквально ломился от товаров всех северных народов и превосходил красотой и размерами любой другой европейский центр. Но его перо зафиксировало и иную сторону этого изобилия — вызывающее высокомерие. Винетяне, говорили летописцы, затыкали щели в стенах хлебом, а младенцев вытирали булками. Эта демонстративная роскошь, возможно, и стала прологом катастрофы.

Возможные местоположения легендарной Винеты. Фото: Википедия.

Начиная с VIII века Винета считалась важнейшей торговой метрополией Балтики. Здесь сходились пути варягов, славян, греков, саксов. Город принимал мореплавателей, купцов и ремесленников со всего Севера, но при одном условии: приезжие должны были скрывать свою христианскую, то есть католическую, веру. Винета оставалась языческим городом, поклонявшимся собственным богам. По этой причине многие ученые-хронисты так и не побывали там лично, довольствуясь рассказами королей, купцов и путешественников.

В северных сагах Винета упоминается неоднократно. Уже само ее имя звучит по-славянски. Легенды утверждают, что раз в сто лет город поднимается со дна моря, и спасти его может даже ребенок — если он родился в воскресенье и войдет в город, заплатив всего одну монету. Рассказывали о пастухе, который увидел Винету во всей красе, но не смог войти — при нем не оказалось ни копейки. С тех пор, говорили романтики, над морем иногда слышен глухой колокольный звон. И это не просто красивая метафора: в Винете действительно были колокола.

Спустя столетие после первых описаний другой хронист, посвятивший Винете отдельную главу, почти дословно повторил своего предшественника, добавив важную деталь: город подвергся нападению флота датского короля и был полностью разрушен. Остались лишь полузатопленные руины. После 1170 года имя Винеты исчезает из хроник, будто город никогда и не существовал.

Поиски затонувшего мегаполиса предпринимались не раз — начиная с XVI–XVII веков. На сегодняшний день существовали две основные версии его местонахождения, но обе оказались несостоятельными. Да, на островах Волин и Узедом действительно находились ранние славянские поселения, однако они не соответствуют ни описаниям летописцев, ни масштабам Винеты.

Между тем средневековый хронист дал вполне конкретное географическое указание: от Винеты до города Деммин — несколько часов пути на веслах по реке Пеене, притоку Одера. Проблема лишь в том, что за тысячу лет изменились русла рек и исчезло одно из устьев Одера — четвертое по счету. Однако в том, что оно существовало, сомнений нет. Во время катастрофического паводка, который ученые назвали наводнением тысячелетия, илистые воды вновь устремились в Балтику по своему древнему пути, обозначив забытое русло.

Это позволило иначе прочитать старые тексты. В XI веке река Пеене текла не на восток, как сегодня, а на запад. Тогда путь до Деммина действительно занимал несколько часов. Неожиданное подтверждение этой гипотезы нашлось и в античных источниках. Еще во II веке древнегреческий географ указал точные координаты устья большой реки в заболоченных, поросших мхом землях — именно там, где позднее, по всем признакам, выросла Винета.

Винета (лат. Wineta) на карте Померании из издания атласа Абрахама Ортелия 1573 г. Фото: Википедия.

Оставалась одна загадка — название города. В рукописях оно фигурирует в разных вариантах: Yumne, Iumne, Uimne. Однако при внимательном анализе стало ясно: готический шрифт, состоящий из вертикальных штрихов, легко мог ввести переписчиков в заблуждение. Вероятнее всего, речь шла о слове «imne», обозначавшем лесное пчеловодство — бортничество. И это неожиданно совпало с современным названием городка неподалеку от предполагаемого места раскопок — Барт. В VIII–IX веках мед ценился наравне с солью и был основой для медовухи — «вина» того времени.

Как же погиб этот город? Климатологи единодушны: за последние пять тысяч лет Балтика не переживала катастрофических природных катаклизмов. А Винета, согласно источникам, уходила под воду в течение трех дней и ночей. Это исключает землетрясение или цунами. Остается только одно объяснение — затопление.

Прибрежные народы умели строить плотины и шлюзы не хуже римлян. Земли, лежащие ниже уровня моря и защищенные дамбами, были необыкновенно плодородны: урожай собирали дважды в год. Античные авторы описывали эти места как пастбища, леса и «болота», якобы непригодные для земледелия. Но в переводах обнаружилась ошибка: слово означало не трясины, а плодородные илистые низменности — именно такие земли и нуждаются в сложной системе гидротехнических сооружений.

Катастрофа, вероятнее всего, была рукотворной. Враги — возможно, датчане, но не обязательно только они — пробили плотину. Рукотворный прилив смел дамбы, и штормовые волны Балтики хлынули на беззащитный город. Судьба Винеты была решена.

Процветающий и свободный город слишком раздражал соседей. Его экономика поражала современников: наряду с серебряными монетами здесь ходили своеобразные чеки — лоскуты ткани, которые, по всей видимости, можно было в любой момент обменять на золото. Городом управляли не князья и короли, а совет старейшин — структура, удивительно напоминающая будущие Венецию и ганзейские города.

Сохранять такую свободу в окружении народов иной веры было почти невозможно. При этом жители Винеты ощущали культурную и торговую близость с Киевом, Византией и Новгородом — об этом свидетельствуют документы. Не исключено, что город был православным и пал жертвой крестового похода 1147 года.

Есть и еще одна деталь. Цепочка городов викингов, протянувшаяся до Новгорода, располагалась примерно в дне пути друг от друга — словно жемчуг на нитке. Но в этой цепи явно не хватает одного звена. Возможно, именно Винеты.

Чтобы проверить эту гипотезу, предстоят масштабные исследования: анализ пыльцы в долинах рек, изучение древних русел, поиск следов дамб. Все оружие современной археологии будет приведено в действие.

И, наконец, самое интригующее. В византийских и киевских летописях, вероятно, скрываются упоминания затонувшего города. Возможно, именно там Винета фигурирует под иным именем. Как называли ее восточные хронисты — вопрос, на который науке еще предстоит ответить.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать