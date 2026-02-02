Средний возраст больше не «золотая середина»! Что ломает людей?

Речь идёт прежде всего о поколении, родившемся в 1960-х и начале 1970-х. По сравнению с предыдущими поколениями они чаще говорят о депрессии, хуже оценивают своё здоровье и быстрее устают — физически и эмоционально.

Причины не лежат на поверхности. Это не про кризис с кабриолетом и не про «не тот образ жизни». Средний возраст всё чаще оказывается моментом, когда человек одновременно тянет работу, финансы, детей, пожилых родителей и собственное здоровье — без серьёзной внешней поддержки.

В странах, где семьи получают больше помощи, люди среднего возраста реже чувствуют себя одинокими. В США, например, чувство одиночества у каждого следующего поколения только растёт. К этому добавляются дорогая медицина, постоянные личные расходы на лечение и страх «а если что — кто поможет».

Деньги тоже играют роль. Неравенство в доходах усиливается, финансовая подушка у многих тоньше, чем у родителей в том же возрасте. Образование, которое раньше считалось защитой от проблем, больше не даёт прежнего эффекта — даже память и концентрация у людей с дипломами ухудшаются.

Отдельная особенность — мобильность. Частые переезды, жизнь далеко от родственников, разорванные социальные связи. Когда поддержка нужна больше всего, рядом часто просто никого нет.

Средний возраст больше не выглядит как стабильный отрезок между молодостью и старостью.

Для многих это момент, когда жизнь начинает давить сразу со всех сторон.

И это уже не личная история.