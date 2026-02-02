Как указывает VARAM, такое решение принято на основании информации, полученной от Службы государственной безопасности (VDD), об отказе в предоставлении специального допуска к государственной тайне председателю Резекненской думы Барташевичу. В случае если Барташевич не согласится покинуть должность, он обязан в течение пяти рабочих дней представить министру письменное объяснение. После его получения министр примет решение.

Связаться с Барташевичем агентству LETA пока не удалось, однако его заместитель и одновременно член правления представляемой партии Алексей Стецс («Kopā Latvijai»/LPV) сообщил LETA, что ситуацию планируется обсудить на заседании фракции в ближайшее время, хотя вряд ли это произойдёт сегодня.

«Решение будем принимать коллегиально», — ответил Стец на вопрос, будет ли фракция призывать мэра уйти в отставку.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что одному из председателей самоуправлений Латгалии было отказано в допуске к работе с государственной тайной.

В законе перечислены семь оснований, по которым лицу может быть отказано в доступе к объектам государственной тайны. В частности, допуск не выдается, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Также допуск не предоставляется лицам, которые ранее были сотрудниками или агентами спецслужб СССР либо спецслужб государств, не входящих в НАТО и Европейский союз.

Доступ к государственной тайне также отказывают лицам, в отношении которых в ходе проверки выявлены факты, вызывающие сомнения в их надежности и способности сохранять государственную тайну, а также лицам с психическими и поведенческими расстройствами, включая расстройства, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков.

Ранее агентство LETA сообщало, что мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) также не получил допуск к государственной тайне и ушёл в отставку. В то же время служба не получила запроса на специальный допуск и необходимую для начала проверки документацию в отношении мэра Огре Эгилса Хелманиса (NA). В настоящее время он готовит соответствующие документы.

Проверки председателей самоуправлений и их заместителей VDD проводит в сроки, установленные законом «О государственной тайне». Срок проверки кандидатов на получение специального допуска составляет три месяца, однако при наличии объективных причин он может быть продлён ещё на три месяца.

Наиболее частыми причинами продления сроков проверки являются большой объём подлежащей проверке информации, затруднённое получение данных об отдельных периодах жизни лица (например, о пребывании за границей), а также выявленные в ходе проверки факторы риска, требующие дополнительного времени для оценки.