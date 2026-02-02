В Норвегии вновь задержали сына кронпринцессы Метте-Марит

Незадолго до начала судебного процесса в Норвегии по делу старшего сына кронпринцессы Метте-Марит его вновь задержали по новым обвинениям. Мариус Борг Хёйби задержан накануне вечером "в связи с подозрениями в нанесении телесных повреждений, угрозе ножом и нарушении судебного запрета на контакты", заявила в понедельник, 2 февраля, полиция в Осло.

Полиция подаст ходатайство о заключении 29-летнего Хёйби под стражу ввиду риска повторных правонарушений, сообщается далее. Правоохранители не предоставили информации о предполагаемых пострадавших от этих действий, а также дальнейших подробностей.

Судебный процесс против Хёйби начнется в Осло 3 февраля и продлится, предположительно, до середины марта. Сын кронпринцессы от предыдущего партнера обвиняется в изнасиловании и других тяжких преступлениях. В общей сложности обвинение включает 38 пунктов, в том числе четыре предполагаемых изнасилования, а также физическое и психологическое насилие над несколькими бывшими партнершами. Хёйби грозит до 16 лет тюрьмы.

Это уже не первое задержание сына Метте-Марит. Расследование в его отношении идет с 2024 года. При этом Хёйби лишь однажды публично высказался по поводу обвинений. После ареста по подозрению в вандализме и нападении на квартиру своей подруги он признал, что находился под воздействием кокаина и алкоголя, а также что у него давние проблемы с наркотиками.

Скандал поставил норвежскую королевскую семью в сложное положение. Хёйби принадлежит к королевской семье, однако не имеет титула принца и не является официальным членом королевского дома.