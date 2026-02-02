Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поддержка жителей в мороз: RNP не будет штрафовать за просроченные счета (1)

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 17:24

Новости Латвии 1 комментариев

Чтобы поддержать жителей, которые могут столкнуться с трудностями в своевременной оплате коммунальных платежей, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) не будет начислять пени за просроченные платежи, сообщила агентству LETA представитель компании Инита Кабанова.

RNP обслуживает примерно треть многоквартирных домов Риги.  Начисление пени будет приостановлено по всем услугам RNP — с нового счета, который клиенты получат в начале февраля, до мая. Компания призывает жителей по возможности производить платежи вовремя, не допуская накопления большого долга.

Начислять проценты также не будут Rīgas siltums и Rīgas ūdens.

В январе потребление тепловой энергии в Риге может вырасти на 59%, прогнозирует Rīgas siltums. Компания отмечает, что январь этого года будет самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за всю историю существования компании.

Министерство климата и энергетики и Союз самоуправлений Латвии призывают предприятия теплоснабжения найти возможность применить отсрочку платежей по январским счетам. Обсуждая готовность самоуправлений оказывать социальную помощь жителям, стороны также договорились, что в случае дальнейшего роста расходов на отопление государство будет искать дополнительное финансирование для жилищных пособий малоимущим.

Представители Минклимата и энергетики в понедельник, 26 января, обсудили ситуацию с Министерством благосостояния и Союзом самоуправлений Латвии. Представитель Союза самоуправлений Айно Салминьш отметил, что сейчас кризисной ситуации нет, однако стороны договорились: если рост платежей продолжится, государство будет искать дополнительное финансирование для жилищных пособий малоимущим и нуждающимся жителям.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал Rīgas siltums и Rīgas namu pārvaldnieks не начислять штрафные проценты за неоплаченные счета в холодное время года — до конца отопительного сезона.

Комментарии (1)
