RNP обслуживает примерно треть многоквартирных домов Риги. Начисление пени будет приостановлено по всем услугам RNP — с нового счета, который клиенты получат в начале февраля, до мая. Компания призывает жителей по возможности производить платежи вовремя, не допуская накопления большого долга.

Начислять проценты также не будут Rīgas siltums и Rīgas ūdens.

В январе потребление тепловой энергии в Риге может вырасти на 59%, прогнозирует Rīgas siltums. Компания отмечает, что январь этого года будет самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за всю историю существования компании.

Министерство климата и энергетики и Союз самоуправлений Латвии призывают предприятия теплоснабжения найти возможность применить отсрочку платежей по январским счетам. Обсуждая готовность самоуправлений оказывать социальную помощь жителям, стороны также договорились, что в случае дальнейшего роста расходов на отопление государство будет искать дополнительное финансирование для жилищных пособий малоимущим.

Представители Минклимата и энергетики в понедельник, 26 января, обсудили ситуацию с Министерством благосостояния и Союзом самоуправлений Латвии. Представитель Союза самоуправлений Айно Салминьш отметил, что сейчас кризисной ситуации нет, однако стороны договорились: если рост платежей продолжится, государство будет искать дополнительное финансирование для жилищных пособий малоимущим и нуждающимся жителям.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал Rīgas siltums и Rīgas namu pārvaldnieks не начислять штрафные проценты за неоплаченные счета в холодное время года — до конца отопительного сезона.