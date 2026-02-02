Поставил одну звезду — готовься к штрафу и суду: в Германии развернулась охота на негативные отзывы

Журналисты собрали десятки историй. Две женщины из Дюссельдорфа написали отрицательный отзыв после обеда с шавермой — по их словам, более 40 человек после этого заболели сальмонеллёзом. Другой случай — мужчина из Берлина, который поставил врачебной практике 3 из 5 баллов, обвинив клинику в манипуляциях со счетами. Ответ оказался неожиданным: юристы, требования удалить отзыв и штраф 1000 евро под угрозой суда. Дальше было бы ещё дороже.

Оказалось, что в стране сформировался отдельный бизнес по зачистке отзывов в интернете. Корреспондент n-tv провела эксперимент: знакомый ресторатор обратился к юристам с просьбой убрать негативные комментарии. В интернете легко нашлась реклама фирм, предлагающих такую услугу от 49 евро за один отзыв.

Схема простая. Адвокаты направляют письма в Google, указывая на якобы неполные или некорректные данные автора. Как правило, отзывы удаляют сразу — IT-компании не хотят ввязываться в судебные споры.

Защитники прав потребителей советуют быть осторожнее. Негативный опыт лучше документировать — сохранять чеки, делать фотографии, фиксировать переписку. И не писать отзыв на эмоциях: пауза в один день может уберечь от обвинений в оскорблениях.

О той же проблеме писал и Der Spiegel. По его данным, Google массово уведомляет пользователей в Германии, что их негативный отзыв удалён из-за возможной клеветы, предлагая восстановить его только при наличии доказательств.

Цифры выглядят жёстко. В 2024 году в странах ЕС удалили 2,7 млн критических отзывов, и почти 99% — в Германии. Одна из причин — решение Federal Court of Justice of Germany от 2022 года: получившие негативную оценку могут заявить, что автор не был реальным клиентом, и доказывать это не обязаны. А вот онлайн-платформа и пользователь — обязаны.

В итоге обычная «тройка» или одна звезда в Google всё чаще выглядит не как мнение клиента, а как потенциальная юридическая проблема.

