Поставил одну звезду — готовься к штрафу и суду: в Германии развернулась охота на негативные отзывы

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 18:23

В Германии негативный отзыв в Google всё чаще превращается в юридический риск. Жителей страны заставляют удалять критические рецензии под угрозой суда и штрафов, выяснил телеканал n-tv.

Журналисты собрали десятки историй. Две женщины из Дюссельдорфа написали отрицательный отзыв после обеда с шавермой — по их словам, более 40 человек после этого заболели сальмонеллёзом. Другой случай — мужчина из Берлина, который поставил врачебной практике 3 из 5 баллов, обвинив клинику в манипуляциях со счетами. Ответ оказался неожиданным: юристы, требования удалить отзыв и штраф 1000 евро под угрозой суда. Дальше было бы ещё дороже.

Оказалось, что в стране сформировался отдельный бизнес по зачистке отзывов в интернете. Корреспондент n-tv провела эксперимент: знакомый ресторатор обратился к юристам с просьбой убрать негативные комментарии. В интернете легко нашлась реклама фирм, предлагающих такую услугу от 49 евро за один отзыв.

Схема простая. Адвокаты направляют письма в Google, указывая на якобы неполные или некорректные данные автора. Как правило, отзывы удаляют сразу — IT-компании не хотят ввязываться в судебные споры.

Защитники прав потребителей советуют быть осторожнее. Негативный опыт лучше документировать — сохранять чеки, делать фотографии, фиксировать переписку. И не писать отзыв на эмоциях: пауза в один день может уберечь от обвинений в оскорблениях.

О той же проблеме писал и Der Spiegel. По его данным, Google массово уведомляет пользователей в Германии, что их негативный отзыв удалён из-за возможной клеветы, предлагая восстановить его только при наличии доказательств.

Цифры выглядят жёстко. В 2024 году в странах ЕС удалили 2,7 млн критических отзывов, и почти 99% — в Германии. Одна из причин — решение Federal Court of Justice of Germany от 2022 года: получившие негативную оценку могут заявить, что автор не был реальным клиентом, и доказывать это не обязаны. А вот онлайн-платформа и пользователь — обязаны.

В итоге обычная «тройка» или одна звезда в Google всё чаще выглядит не как мнение клиента, а как потенциальная юридическая проблема.
 

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

