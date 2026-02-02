Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Китае казнены члены преступного клана кибермошенников

2 февраля, 2026

Члены семейного клана Бай управляли крупными центрами кибермошенничества в соседней Мьянме, заявил суд в Китае. Несколько дней назад по аналогичному приговору были казнены 11 членов другого преступного клана.

На юге Китая  приведены в исполнение смертные приговоры в отношении четырех человек, связанных с центрами онлайн-мошенничества в Мьянме . Речь идет о членах семейного клана Бай, признанные виновными по делу о смерти 14 граждан Китая, заявил в понедельник, 2 февраля, суд в городе Шэньчжэнь.

В ноябре 2025 года суд вынес обвинительные приговоры по статьям об "умышленном убийстве, умышленном нанесении телесных повреждений, незаконном лишении свободы, мошенничестве и принуждении к проституции". Один из членов группы также был признан виновным в "сговоре с целью продажи и производства около 11 тонн метамфетамина".  Еще один фигурант того же дела, также приговоренный к смертной казни, умер в ноябре "от болезни", отмечается в заявлении.

Как отмечает агентство "Синьхуа", семья Бай управляла сетью центров онлайн-мошенничества в Мьянме. Менее недели назад, 29 января, в Вэньчжоу были казнены еще 11 человек - члены мафиозной семьи Мин, признанных виновными по аналогичным делам.

В Мьянме, охваченной гражданской войной и практически не имеющей государственных структур в приграничных регионах, действуют многочисленные центры киберпреступности, в которых работают тысячи человек. Управляющие ими преступные банды используют их для получения огромной прибыли с помощью телефонного мошенничества и азартных игр в интернете. Они также эксплуатируют иностранцев, которых ввозят в Мьянму против их воли и принуждают к участию в незаконной деятельности в скам-центрах.

По данным BBC, мафиозные кланы Бай, Мин и несколько других многие годы контролировали приграничный город Лауккай в Мьянме. Помимо центров кибермошенничества, они управляли там казино и заведениями секс-индустрии. В последние годы Китай активизировал сотрудничество с другими странами региона, в частности, Мьянмы, Таиланда и Камбоджи, в борьбе против индустрии онлайн-мошенничества.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

