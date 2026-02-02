В Китае казнены члены преступного клана кибермошенников

На юге Китая приведены в исполнение смертные приговоры в отношении четырех человек, связанных с центрами онлайн-мошенничества в Мьянме . Речь идет о членах семейного клана Бай, признанные виновными по делу о смерти 14 граждан Китая, заявил в понедельник, 2 февраля, суд в городе Шэньчжэнь.

В ноябре 2025 года суд вынес обвинительные приговоры по статьям об "умышленном убийстве, умышленном нанесении телесных повреждений, незаконном лишении свободы, мошенничестве и принуждении к проституции". Один из членов группы также был признан виновным в "сговоре с целью продажи и производства около 11 тонн метамфетамина". Еще один фигурант того же дела, также приговоренный к смертной казни, умер в ноябре "от болезни", отмечается в заявлении.

Как отмечает агентство "Синьхуа", семья Бай управляла сетью центров онлайн-мошенничества в Мьянме. Менее недели назад, 29 января, в Вэньчжоу были казнены еще 11 человек - члены мафиозной семьи Мин, признанных виновными по аналогичным делам.

В Мьянме, охваченной гражданской войной и практически не имеющей государственных структур в приграничных регионах, действуют многочисленные центры киберпреступности, в которых работают тысячи человек. Управляющие ими преступные банды используют их для получения огромной прибыли с помощью телефонного мошенничества и азартных игр в интернете. Они также эксплуатируют иностранцев, которых ввозят в Мьянму против их воли и принуждают к участию в незаконной деятельности в скам-центрах.

По данным BBC, мафиозные кланы Бай, Мин и несколько других многие годы контролировали приграничный город Лауккай в Мьянме. Помимо центров кибермошенничества, они управляли там казино и заведениями секс-индустрии. В последние годы Китай активизировал сотрудничество с другими странами региона, в частности, Мьянмы, Таиланда и Камбоджи, в борьбе против индустрии онлайн-мошенничества.